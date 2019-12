По следам России: почему мир уходит от Visa и Mastercard

Пять лет назад, в 2014 году, на территории России была запущена национальная платежная система «Мир». Ее создание было продиктовано необходимостью. Из-за санкций США России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы — Visa и Mastercard — по политическим мотивам «перерубят» безналичные платежи.

И этот риск оправдался. Выполняя требования, прописанные законодательством США, Visa и Mastercard приостановили обработку транзакций по картам ряда российских банков — АКБ «Россия», Инвесткапиталбанк, СМП-банк, «Финсервис» и Собинбанк.

«У внутренних платежных систем есть большое преимущество — они позволяют вести независимую политику и не бояться остаться в автономном режиме, если национальные банки вдруг отключат от международных систем»,

— говорит управляющий Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах-банка» Елена Веревочкина.

Примеру России готова последовать Венесуэла. Центробанк и управление институтов банковского сектора страны решили отказаться от использования платежных систем Visa и Mastercard, сообщал портал Banca y Negocios. С 30 ноября 2020 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года — по кредитным. В ЦБ Венесуэле, хотя отказ от международных платежных систем и не комментировали, однако подтвердили разработку собственной платежной системы.

Давно отказывается обслуживать на своей территории международные карточки и Иран. Учитывая, как давит США страну санкциями, это было очевидное решение.

Захватили мир

Захватывать мир Visa и Mastercard начали еще в середине прошлого века.

Так, платежная система Visa возникла на основе карты, выпущенной в 1958 году Bank of America. Карта называлась «БанкАмерикард». C ростом популярности для их поддержки была учреждена отдельная организация «BankAmericard Service Corporation», в которой сосредоточились все операции с карточками «БанкАмерикард» и которая начала продавать лицензии на выпуск карт другим банкам. Последние должны были придерживаться стандартов и правил обращения с картами.

Однако название карты не пользовалось популярностью на Восточном побережье США, в Канаде, в Великобритании и Мексике, поскольку оно содержало название самого крупного на то время банка в мире. А США тогда критиковали из-за войны во Вьетнаме. В итоге для названия платежной системы и самой межбанковской ассоциации было выбрано слово VISA. Первая транзакция по карте с новым логотипом была осуществлена 26 июля 1976 года.

Система Mastercard тоже родом из США. Первоначальными банками, образовавшими Mastercard, были банки Калифорнии: United California Bank и Wells Fargo Bank. В 1966 году группа калифорнийских банков подписала соглашение и образовала Interbank Card Association (ICA). При поддержке Нью-Йоркского Marine Midland Bank эти банки вошли в ICA для создания банковского продукта «Master Charge: The Interbank Card». Карта получила толчок своему развитию в 1969 году, когда к объединению присоединился First National City Bank, объединив свой продукт Everything Card с Master Charge.

В 1979 году «Master Charge: The Interbank Card» была переименована в просто «Mastercard».

А в 2002 году Mastercard International объединилась с Europay International SA, другой крупной ассоциацией, эмитирующей карты, которая на протяжении многих лет выпускала карты под названием Eurocard.

Так приблизительно к началу 80-х годов прошлого века две эти платежные системы — Visa и Mastercard – стали доминирующими на мировом рынке. На долю международных платежных систем Masterсard и Visa в настоящее время приходится 86% всех платежных карт, обращающихся на рынке Европы.

Но при этом во многих странах Европы продолжают работать свои местные платежные системы. Так, например, во Франции успешно функционирует система Cartes Bancaires, а в Германии— GeldKarte.

История французской национальной платежной системы Cartes Bancaires началась в 1967 году, когда шестью банками — BNP, CCF, Credit du Nord, CIC, Credit Lyonnais, Societe Generate — была создана система Carte Bleue. В 1973 году Carte Bleue и Bank Americard, то есть будущая Visa International, подписали соглашение о выпуске совместного продукта, что позволило клиентам Carte Bleue пользоваться картами за границей Франции. В 1976 году была внедрена дополнительная платежная система EuroCard France, аффилированная с Interbank-Masterchange (в будущем MasterCard). Так местная французская карта Carte Bleue получила возможность выйти на международные рынки — через выпуск ко-брендинговых карт.

Пластиковая система GeldKarte, разработанная компанией Geiseke&Devrient в 1996 году и поддерживаемая всем немецким банковским сектором, используется в Германии, Франции, Австрии. Система GeldKarte не требует выпуска дополнительной карты. В большинстве случаев она реализуется как дополнительная функция для существующей банковской карты.

В мае 2002 года Европейский платежный совет (ЕРС - European Payment Council) поставил целью создание к 2010 году единой европейской системы расчетов. Но она так и не была реализована, даже несмотря то, что, по мнению Европейского Центрального Банка, конкуренция, ограниченная только двумя платежными системами, — Visa и Mastercard — со сходной структурой и высокими комиссиями, может привести, да и приводит к невозможности снижения уровня комиссий за платежи в Европе.

Так, комиссия, которую получает банк-эмитент карты международной платежной системы, называется Interchange Fee – IF. Она состоит из ряда отдельных элементов и для конечной торговой точки может быть довольно высока, до 3-4% от стоимости самого товара. Поэтому во многих мелких магазинах карты не принимают вообще или берут их к оплате крайне неохотно.

Значительную часть из этой комиссии занимает доля самой платежной системы. Visa не раскрывает данные о своей доле, получаемой от IF, считая эту информацию коммерческой тайной.

Mastercard публикует данные о взимаемом проценте --он колеблется от 1,20 до 2,10% от суммы платежа.

В государствах — членах ЕС, которые имеют внутренние платежные системы, давно пытаются заменить локальными системами доминирование Visa и Mastercard,

говорит Елена Веревочкина.

По ее словам, это можно объяснить, в первую очередь, необходимостью избегать каких-либо дополнительных инвестиций при подготовке локальных систем для интегрированного европейского рынка платежей.

В целом, по ее словам, сейчас просматривается тренд, который ставит национальные экономики и собственные интересы стран в приоритет. Но это, конечно, не означает «конец эпохи глобализации», отмечает Веревочкина.

Так, в рамках развития национальных платежных систем на постсоветском пространстве разрабатываются платформы, в рамках которых будет обеспечен взаимный, кросс-системный прием национальных платежных карт в инфраструктурах банков на территории стран бывшего СССР.

Уже к концу 2019 года картами армянской платежной системы ArCa можно будет расплатиться в инфраструктуре участников узбекской платежной системы UzCard, а картами UzCard — в устройствах банков, входящих в белорусскую «Белкарт» и так далее.