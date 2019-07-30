Пять лет запрета санкционки: чем обернулся закрытый рынок

Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией — с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.

Знаменитый указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 6 августа 2014 года. Он и стал точкой отсчета для продэмбарго.

«В силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — указывалось в документе.

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Санкции против России продолжают действовать и постоянно продлеваются. Действие продэмбарго также постоянно продлевается. В конце июня была указана новая дата — 31 декабря 2020 года.

Без латвийского сыра и польских яблок

На следующий день после указа российского президента Владимира Путина в 2014-м году были фактически прекращены поставки продовольствия из ЕС и США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попала большая часть импортной молочной и мясной продукции, овощи и фрукты, рыба и другие морепродукты, а также орехи. Позже список стран был расширен, и под эмбарго оказались товары из Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. Всего санкции затронули импорт продовольствия на $9,1 млрд, подсчитывало ТАСС на основе данных от ФТС за 2013 год.

В России введенные ограничения широко освещались. То и дело появлялись сообщения о том, как страдают фермеры в странах ЕС от того, что не могут поставлять к нам в страну свою продукцию.

В частности, речь шла о польских фермерах, которые до 2014 года поставляли в Россию яблоки, производителях мясной продукции из ЕС и США и сыра из Латвии, а также молочной продукции из Нидерландов и Финляндии.

Но после введения потребительских санкций со стороны России Европейский союз предпринял ряд мер для их поддержки.

Например, с момента введения запрета России на импорт производителям фруктов и овощей из ЕС было выделено €500 миллионов, еще столько же получили производители молочной продукции, указывается на сайте Европейской комиссии (ЕК). В Польше в то же время была проведена общественная кампания на поддержку внутреннего спроса на яблоки, в Канаде правительство также не забыло про производителей свинины.

При этом для того, чтобы помочь производителям найти новые рынки сбыта и расширить экспорт, ЕК увеличила финансовые дотации в размере с €142,5 млн в 2017 году до €188,5 млн в 2018 году и €200 млн в 2020 году.

Экономика Евросоюза адаптировались к российским контрсанкциям, заявляла глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — говорилось в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

Моцарелла со вкусом родины

В России вместо ввозимых из-за рубежа привычных продуктов в магазинах стали появляться отечественные аналоги.

Как следствие — доля импорта в российских торговых сетях за это время упала, а производство отечественной продукции увеличивалось.

Российские компании потирали руки. Например, производство сыра с 499 тыс. тонн в 2014 году выросло до 605 тыс. тонн в 2016-м, замороженной плодоовощной продукции — с 45,8 тыс. тонн до 71,7 тыс. тонн соответственно.

Как отмечает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, если взять птицеводство, то за период продэмбарго — с 2014 по 2018 год — оно выросло на 20%.

В год введения эмбарго мясу птицы помогла девальвация рубля, российская продукция стала сразу конкурентоспособнее в сравнении с импортными аналогами, отмечает он.

«Ключевым эффектом от введения продуктового эмбарго стало частичное освобождение отечественного рынка от импорта, снижение конкурентного давления и увеличение возможностей для отечественных производителей», — говорит Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор Goldman Group.

В результате продэмбарго Россия теперь обеспечивает себя полностью автономно зерном, мясом и сахаром,

и это определенная победа, подчеркивает директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова.

Так, по данным Минсельхоза, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, по сахару – 95,7%, по растительному маслу – 81,5%, по мясу и мясопродуктам – 92,8%.

В целом, по данным ведомства, за последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2% – с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году.

Однако для потребителя все не так очевидно. Когда с прилавков магазинов исчезли привычные товары, была масса претензий к качеству российских аналогов. Не все оценили, в частности, радости российского сыра моцарелла.

Кроме того, стали расти цены в магазинах. Часть производителей воспользовались обстоятельствами, чтобы их повысить.

«Разные группы продуктов за пять лет подорожали в диапазоне от +25% (пшеничная мука) до +80%(сливочное масло). Потребительская корзина дорожала каждый год на 4-5% из-за продэмбарго, при этом качество продуктов падало, потому что агропроизводитель знал — все равно купят и государство поможет, даст почти бесплатный кредит на расширение производства», — напоминает Евгения Шалихманова.

Если бы наше сельское хозяйство и производители продуктов питания сделали бы рывок за счет продэмбарго, то все эти продукты и сырье по идее должны были бы продаваться за рубеж, это было бы неоспоримым свидетельством их высокого качества и востребованности, указывает эксперт.

Но этого не произошло, Россия по-прежнему экспортирует в основном зерно и масличные культуры, резюмирует эксперт.