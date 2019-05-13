Карточный домик: Пекин и Вашингтон обрушили рынки

Китай с 1 июня 2019 года вводит 25%-е таможенные пошлины на американские товары на общую сумму $60 млрд. Пошлины коснутся 2 493 товара, ввозимых из США.

Там, в число «пострадавших» попал американский сжиженный природный газ (СПГ): ввозные пошлины на него с лета вырастут с 10% до 25%. Нефть в список товаров, в отношении которых будут повышенны тарифы, пока не вошла.

Ответные меры со стороны Китая предприняты вследствие повышение пошлин с 10% до 25% на китайские товары, ввозимые на территорию США, сообщил Bloomberg. Поднять пошлины президент США Дональд Трамп решил после того, как Китай и США не смогли заключить на прошлой неделе итоговое торговое соглашение. Китай 8 мая в ответ на решение о повышение пошлин ответил, что с его стороны последует адекватная реакция.

«Ответная жесткость Китая в целом ожидаема – китайская сторона при текущей расстановке сил в мире не может позволить себе «стерпеть» очередной виток прессинга со стороны США», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Если сделка будет для нас невыгодна, неважно, как сильно вы будете настаивать, мы не сделаем ни шагу назад»,

— отмечается в официальном аккаунте в социальной сети Weixin главной партийной газеты страны «Жэньминь жибао».

Президент США уже отреагировал на новые китайские пошлины. Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры, так как хуже от этого будет только самому Пекину. По мнению американского лидера, торговые тарифы, вводимые в отношении Китая, не наносят вреда американской экономике, тогда как самим КНР стоит готовиться к худшему – к тому, что международные компания будут выводить свое производство с территории Китая, так как после введения новых пошлин на товары «многие компании, попавшие под тарифы, уйдут из Китая во Вьетнам и другие страны Азии».

«Вот почему Китай так сильно хочет заключить сделку!», — подытожил Трамп в своем твиттере.

Он напомнил также, что введения заградительных тарифов на ввоз в США товаров можно избежать, если производить их на территории самой Америки. Трамп отметил, что ранее введенные Поднебесной ответные тарифы только помогли американскому бизнесу и выразил уверенность, что также будет и на этот раз.

Мир наблюдает за торговой войной двух стран, начиная с весны 2018 года, когда США ввели импортные пошлины на китайский товары. Потери несут обе стороны и вся мировая экономика. Так, экспорт товаров из США в Китай упал за это время более чем на 30%.

Вероятность заключения торговой сделки в течение месяца, как о том заявлял Дональд Трамп, очень низка, констатирует младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. А введение новых тарифов на оставшиеся китайские товары стоимостью в $300 млрд, решение о которых анонсировал Трамп на прошлой неделе, имеет больший шанс на реализацию после согласования комиссией Департамента коммерции США.

В перспективе ближайших двух месяцев рынки ждет рост волатильности. Повысив «цену» ставок, США, как и Китай, демонстрируют свое желание заключить сделку на более выгодных для себя условиях. При этом ни та, ни другая сторона, уступать пока друг другу не намерены.

Многие эксперты, в том числе по техническому анализу, ждут серьезного охлаждения финансового рынка в США и мировых индексов, говорит глава люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин. И торговая война США и Китая, несомненно, будет играть важнейшую роль в данном движении. Но

это не значит, что рынок начнет падать уже сейчас. Вполне вероятно, что переговоры растянутся до конца лета 2019 года и рынок еще сможет обновить исторические максимумы перед серьезным падением.

Антон Покатович считает, что для рынков усиление данного противостояния сейчас становится основным фактором риска, который будет оказывать давление на весь набор нестабильных активов. Тем не менее вероятность заключения сделки сохраняется в будущем, так как данное противостояние имеет деструктивный характер влияния для обеих сторон, полагает аналитик.

Между тем на фоне китайских ответных мер рухнули американские фондовые индексы. Так, промышленный Dow Jones снизился после открытия торгов в понедельник на 469,81 пункта (1,81%), до отметки 25472,56 пункта. Индекс S&P 500, в которых входят 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 50,24 пункта (1,74%) и до отметки 2831,16 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 208,62 пункта (2,68%), упав до отметки 7708,32 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торги в понедельник в минусе. Японские Topix и Nikkei 225 снизились на 0,5% и 0,7% соответственно. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,2% и 1,1%. Упал и южнокорейский Kospi — на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite потерял на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,2%, индийский BSE Sensex — 1%.

На фоне этого российский рынок будет подвержен негативным новостям и событиям при негативной корреляции по ценам на энергоносители, а также в случае ухода инвесторов из рисковых активов на плохих новостях, говорит Рябинин.

В своих прогнозах эксперты допускали волатильность рубля до 94 рублей за доллар в 2019 году.

Меж тем, рубль и впрямь слабеет. По данным торгов на Московской бирже на 18:00 мск 13 мая доллар вырос на 32 копейки – до 65,40 рублей, евро – 44 копейки, до 73,58 рублей. Индекс Московской биржи снизился на 0,16% - до 2 510.