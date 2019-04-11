«Отравляют отношения»: Германия возмутилась санкциями США

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.

«Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным», — заявил Хармс.

Он отметил, что «санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают четкой политической цели».

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По мнению Хармса, ограничения нацелены на отстаивание американских экономических интересов в Европе. Это касается, в том числе, планов по увеличению экспорта СПГ компаниями из Соединенных Штатов.

При этом Европа в этой ситуации бессильна, поскольку американский рынок крайне важен для крупных европейских компаний. По его словам, ради США эти компании могут отказаться от интересов в России в случае проблем из-за санкций. Дело в глобальном доминировании доллара и американского рынка, отметил Хармс.

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы наказания прекратились», — сказал Хармс.

Санкции порождают недоверие и отравляют деловые отношения ЕС с Россией. «Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения», — констатировал Михаэль Хармс.

Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, направленный на улучшение отношений с Москвой. В этом документе разъясняется, как сильно Европа проигрывает от ухудшения отношений с Россией. Комитет разослал меморандум предприятиям и политикам.

Год назад в похожем документе отмечалось, что немецкие компании тесно сотрудничают с агрохолдингом «Кубань», «Группой ГАЗ», компаниями «Ренова», «Русал», «Русские машины» и другими.

Американские санкции распространяются на нерезидентов США, что делает пакет ограничений CAATSA экстерриториальным. Им запрещено вступать в отношения с попавшими под санкции лицами или секторами экономики, оказывать им услуги, а также содействовать в обход введенных ограничений.

В документе прописаны конкретные правовые последствия для резидентов иных государств. Среди них риск лишиться доступа к американской финансовой системе, заморозка активов и запрет на въезд в США.

Поэтому иностранный бизнес, ведущий дела с Россией, должен выбирать: стать нарушителем американских предписаний или отказаться от контрактов с Россией.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах. Посол считает, что «газопровод несет серьезные геополитические последствия» для европейских союзников и партнеров Вашингтона.

Несмотря на давление со стороны США, в ФРГ неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России. Строительство «Северного потока — 2» будет завершено в конце 2019 года — Германия не намерена отказываться от проекта.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отмечал, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы. «Вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», отмечал он.

Москва в свою очередь призывала к оздоровлению отношений с Евросоюзом. В октябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия нуждается в крепком Евросоюзе.

«В Москве заинтересованы в крепком Евросоюзе, который выступал бы в качестве предсказуемого, прагматичного партнера и проводил бы внешнюю политику на основе интересов Европы. Мы считаем, и наши итальянские коллеги, как я понял, это мнение разделяют, что диалог между Москвой и Брюсселем нуждается в оздоровлении и активизации», — заявил Лавров.