Шанс на взлет: как Boeing спасает 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing потратила десятки лет и миллионы долларов, чтобы наладить серьезные связи по всему Вашингтону, пишет The Washington Post.

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По данным издания,

только в 2018 году на лоббирование своих интересов в Конгрессе, Федеральном авиационном управлении (ФАУ) и других ведомствах компания потратила $15 млн.

Корпорация активно продвигала вопрос об ослаблении государственного надзора за ее деятельностью, и в 2018 году Конгресс принял законопроект, который расширил полномочия Boeing в сфере обеспечения безопасности полетов, а возможности ФАУ ограничил, подчеркивает газета. Это позволило Boeing вносить изменения в специальный технический свод правил, в котором описывается роль ФАУ в утверждении авиационных проектов. Принятый закон также обязывает регулятора «устранять задержки при сертификации и сокращении времени обработки». То есть фактически авиастроительная корпорация могла курировать сферу ответственности ФАУ и процесс сертификации.

Теперь, после того, как новый лайнер Boeing 737 MAX потерпел уже две катастрофы, следствию предстоит выяснить не только соответствие оборудования и программного обеспечения самолетов всем нормам безопасности, но и то, удавалось ли ФАУ должным образом осуществлять надзор за Boeing после законодательных правок.

Обеспокоенность ситуацией со стороны Вашингтона отражает хотя бы тот факт, что 27 марта в комитете Сената США по торговле, науке и транспорту назначены слушания на тему «Федеральный надзор в области коммерческой авиации — текущее состояние дел с безопасностью полетов»,

на которые вызваны представители ФАУ, Министерства транспорта и Национального управления транспортной безопасности США. Речь пойдет именно о случившемся с Boeing 737 MAX.

Напомним, 10 марта в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. 29 октября 2018 года в Яванское море упал Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Погибли 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир. Точные причины катастроф пока не установлены, но эксперты видят много сходных моментов в обеих авариях: и там, и там речь шла о практически новых лайнерах, которыми управляли опытные пилоты.

Предварительные результаты расследования показали, что причиной обеих аварий мог стать дефект в системе улучшения маневренных характеристик (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).

После этого авиаперевозчики и регуляторы разных стран, в том числе в США, приостановили полеты на лайнерах данной модели. Сама авиастроительная корпорация долгое время ограничивалась заверениями в безопасности своих самолетов и сообщениями об участии в расследованиях, однако ситуация развивалась по все более драматическому сценарию.

Так, в конце прошлой недели национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8. 25 марта стало известно, что другая индонезийская авиакомпания Lion Air вообще приняла решение отказаться от дальнемагистрального самолета Boeing 747-400 и заменить его на лайнеры Airbus А330-900NEO.

Boeing 737 MAX 8 — одна из самых популярных моделей самолетов Boeing. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

Акции Boeing упали в общей сложности почти на 18%, и в итоге рыночная стоимость корпорации Boeing сократилась в марте более чем на $40 млрд,

подсчитал телеканал CNN.

16 марта авиапроизводитель заявил, что планирует выпустить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней. В заявлении отмечалось, что после падения первого самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в корпорации «разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом» для данных лайнеров. Позже уже ФАУ заявило, что занимается проверкой предлагаемого компанией Boeing обновленного программного обеспечения (ПО) для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 MAX.

Телекомпания ABC со ссылкой на осведомленные источники 21 марта сообщила, что Boeing установит на все лайнеры серии 737 MAX оборудование, подающее сигнал тревоги в случае сомнительных или ложных показаний датчиков в рубке. Эти датчики измеряют, насколько носовая часть самолета поднимается вверх, вниз или дает крен в одну из сторон под воздействием встречных потоков воздуха.

Кроме того, по данным американских СМИ, Boeing пригласил 27 марта пилотов, инженеров, технических специалистов, а также представителей регуляторов из разных стран на семинар, посвященный ситуации с моделью 737 MAX. Источники не исключают, что речь может пойти об изменениях в программном обеспечении лайнеров.

Boeing сейчас важно как можно быстрее предпринять меры по возвращению доверия своих клиентов. Отказ от 737 MAX не исключали и другие страны, в первую очередь, Китай. Эксперты полагают, что эту ситуацию Пекин может использовать как козырь в предстоящих в начале апреля новых торговых переговорах с Вашингтоном.

При этом, по данным китайских СМИ авиаперевозчики КНР присматриваются сейчас к российскому варианту среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, который проходит сейчас серию летных испытаний. Первые коммерческие поставки лайнера, находящегося в одном сегменте 737-м, намечены на 2021 год. В интервью агентству «Интерфакс» глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что переговоры о покупке МС-21 ведутся и с Индонезией.