Теперь все серьезно: как Вашингтон добивает Москву. LIVE

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В схожем ключе высказался и сенатор от республиканцев Грэм. Он заявил, что хочет изменить статус кво, наложить серьезные санкции и принять меры против России. «Он (Путин) должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак на американскую инфраструктуру, уйти с Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии».
Комментируя новый документ, Менендес заявил агентству Reuters, что санкции необходимы: «Россия продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор», - выразил уверенность сенатор от демократов.
Кстати, новый проект жестких санкций против России подготовили сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес. Последний заявил, что Конгресс хочет, чтобы Россия ответила за гуманитарный кризис в Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада, а также за агрессию на Украине и «устойчивую эрозию международных норм».
В итоге, рубль закончил этот день не в лучшей форме. Доллар прибавил 63 копейки, подорожав до 66,51 руб. Евро укрепился на 25 копеек и стоит 74,9 руб.
Во вторник новости появились уже около девяти вечера по московскому времени, когда биржи уже не работали. Но на внебиржевых торгах рубль сделал прыжок вниз к отметкам 66,26 руб. за доллар и 74,93 руб. за евро, хотя потом несколько отыграл позиции. К 00:00 американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к уровню предыдущего закрытия), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб..
Во вторник 12 февраля сообщения британского телеканала Sky News и газеты Financial Times о подготовке новых санкций также отправили рубль в «красную зону». Правда, речь шла о гораздо менее масштабных рестрикциях. По их информации, новые санкции США и ЕС должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе. «Будут еще имена, заморозки активов», - пообещал один из источников FT.
И это при том, что на официальных торгах рубль закончил день в «зеленой» зоне. Так, на закрытии биржевых торгов, доллар подешевел на 5 копеек до 65,84 руб., евро потерял 34 копейки и опустился к 74,31 руб.
Новость о возможных новых санкциях подкосила рубль. На вечерних торгах доллар подскочил до 66,5 руб., евро подорожал до 74,91 руб.
Как отмечает Reuters, мировые нефтяные гиганты, включая BP, Shell и ENI, а также американские Exxon и Chevron, скорее всего выступят против законопроекта. Агентство напоминает, что у BP доля почти в 20% в компании «Роснефть».
Более того, сенаторы рассчитывают ввести санкции и против проектов российского СПГ за пределами страны.
Наконец, законопроект предлагает наложить серьезные ограничения на нефтегазовый сектор России. В том числе речь идет о возможных санкциях против лиц, которые связаны с разработкой и финансированием нефти-сырца в стране.
Также санкции предлагается ввести против связанных с российским президентом Владимиром Путиным физических лиц, которые замешаны в незаконной и коррупционной деятельности.
Кроме того, под ограничения может попасть кибер-сектор, а также новые выпуски суверенного долга.
Под санкции, в частности, могут попасть российские банки «за поддержку усилий по вмешательству в выборы за рубежом».
Как пишет Reuters, санкции предполагается ввести за «вмешательство в выборы в США» и за «агрессию на Украине».
Добрый вечер, уважаемые читатели. Агентство Reuters сообщило, что сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России. «Газета.Ru» следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.