Теперь все серьезно: как Вашингтон добивает Москву. LIVE

Во вторник новости появились уже около девяти вечера по московскому времени, когда биржи уже не работали. Но на внебиржевых торгах рубль сделал прыжок вниз к отметкам 66,26 руб. за доллар и 74,93 руб. за евро, хотя потом несколько отыграл позиции. К 00:00 американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к уровню предыдущего закрытия), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб..