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Ряды редеют: население России уменьшается

Население России сократилось впервые за 10 лет

Население России впервые за 10 лет начало сокращаться. За 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс. человек. Ранее ООН прогнозировала, что к 2050 году численность населения страны снизится более чем на 11 млн — до 133 млн человек. Эксперты считают, что единственный шанс поправить демографию — иммиграция. Ранее власти признали, что несмотря на все меры стимулирования естественного воспроизводства, смертность в России превысила рождаемость.

Росстат опубликовал данные по предварительной оценке численности населения России, которые показали, что она сокращается.

На 1 января 2019 года ведомство насчитало 146,7 млн человек. За год население сократилось на 86,6 тысяч человек.

В прошлом году в это время в стране проживали 146,8 млн человек, что было выше предыдущего года на 76,1 тыс. человек.

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Ранее снижение было зафиксировано в 2008 году, по итогам которого насчитали 142 млн человек, что было более чем на 200 тысяч меньше результатов предыдущего года. Затем в 2009 году показатель опустился до 141,9 млн человек.

2018-й стал первым случаем уменьшения населения за последние 10 лет.

Городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451 тысяч человек, сельское — 37 млн 342 тысяч человек. В Москве численность постоянного населения к началу года — 12 млн 630 тыс., в Санкт-Петербурге — 5 млн 381 тыс. человек.

ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 млн — до 132,7 млн человек.

Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам организации.

В докладе ООН также отмечалось, что доля городских жителей к 2025 году в России увеличится на 3 млн человек до 110,6 млн, а сельского населения — сократится на 14 млн с 36,8 до 22,1 млн человек. При этом разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться.

Так, к середине XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Для сравнения, в 1950 году в стране проживало больше сельского населения (около 55%), чем городского (чуть больше 40%).

К 2035 году Москва останется самым густонаселенным городом Европы. В 2025 году там будут проживать 12,8 млн человек, и этот показатель сохранится на протяжении следующих десяти лет. Ненамного, примерно на 300 тыс. человек, вырастет к этому времени население второго по численности в России города, Санкт-Петербурга — до 5,6 млн человек.

По прогнозам ООН, к 2030 году в России увеличится число городов с населением от 300 тыс. человек, но вот городов-миллионников больше не станет — сейчас их 13 по всей стране.

В ООН также назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина.

Смертность превышает рождаемость

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что за 11 месяцев 2018 года смертность превысила рождаемость на 193 тыс. человек.

Коэффициент рождаемости составил 11 на 1000 населения, что на 5,2 % ниже уровня 11 месяцев 2017 года, 11,6 на 1000 населения. Смертность составила 12,5 на 1000 населения, что равно уровню января-ноября 2017 года, привела она данные во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

По ее словам,

самая высокая убыль населения населения отмечается в Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Псковской областях.

Естественный прирост населения традиционно отмечается в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в Республике Саха (Якутия), Тыва, Тюменской области.

Голикова напомнила о ряде целей до 2024 года, которые были обозначены в майском указе президента, в том числе увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

Продолжительность жизни должна быть увеличена до 78 лет, а к 2030 году — 80 лет.

Напомним, что нацпроект «Демография» является одним из самых дорогих. На него в 2019 году предполагается 512 млрд руб, в 2020 году — 522 млрд руб, в 2021 году — 528 млрд руб.

По федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматриваются бюджетное финансирование на предоставление субъектам РФ субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — в 2019 году в объеме 48,6 млрд руб, в 2020 году — 58,4 млрд руб, в 2021 году — 60,7 млрд руб.

Кроме того, запланировано предоставление пенсионному фонду РФ межбюджетных трансфертов на предоставление материнского (семейного) капитала — в 2019 году в объеме 325,6 млрд рублей, в 2020 году — 337 млрд руб, в 2021 году — 347,5 млрд руб.

На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 2019 году запланировано 37 млрд руб , в 2020 году — 38,8 млрд руб , в 2021 году — 39,8 млрд руб .

Остается надеяться на иммигрантов

В конце октября 2018 года президент России подписал новую концепцию миграционной политики.

«Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства», — комментировал тогда Владимир Путин.

По словам президента, новая концепция создаст для соотечественников, проживающих за рубежом, более комфортные условия переселения в Россию.

Однако тема миграции скорее актуальна в свете демографических проблем в стране.

Как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский,

иммиграция выполняет роль основного источника роста населения России, и эта тенденция сохранится в будущем.

«Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более»,— говорил эксперт. В противном случае, по его словам, «придется смириться с сокращением численности населения России».

Однако в новой концепции, рассчитанной на 2019-2025 годы, подчеркивается, что естественное воспроизводство должно оставаться основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Иммиграция же должна восприниматься лишь как вспомогательное средство решения проблем.

Тем не менее, новая миграционная политика допускает интеграцию в российское общество иностранцев, которые «не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей» и при этом «соблюдают требования законодательства РФ».