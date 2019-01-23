Ряды редеют: население России уменьшается

Росстат опубликовал данные по предварительной оценке численности населения России, которые показали, что она сокращается.

На 1 января 2019 года ведомство насчитало 146,7 млн человек. За год население сократилось на 86,6 тысяч человек.

В прошлом году в это время в стране проживали 146,8 млн человек, что было выше предыдущего года на 76,1 тыс. человек.

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Ранее снижение было зафиксировано в 2008 году, по итогам которого насчитали 142 млн человек, что было более чем на 200 тысяч меньше результатов предыдущего года. Затем в 2009 году показатель опустился до 141,9 млн человек.

2018-й стал первым случаем уменьшения населения за последние 10 лет.

Городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451 тысяч человек, сельское — 37 млн 342 тысяч человек. В Москве численность постоянного населения к началу года — 12 млн 630 тыс., в Санкт-Петербурге — 5 млн 381 тыс. человек.

ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 млн — до 132,7 млн человек.

Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам организации.

В докладе ООН также отмечалось, что доля городских жителей к 2025 году в России увеличится на 3 млн человек до 110,6 млн, а сельского населения — сократится на 14 млн с 36,8 до 22,1 млн человек. При этом разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться.

Так, к середине XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Для сравнения, в 1950 году в стране проживало больше сельского населения (около 55%), чем городского (чуть больше 40%).

К 2035 году Москва останется самым густонаселенным городом Европы. В 2025 году там будут проживать 12,8 млн человек, и этот показатель сохранится на протяжении следующих десяти лет. Ненамного, примерно на 300 тыс. человек, вырастет к этому времени население второго по численности в России города, Санкт-Петербурга — до 5,6 млн человек.

По прогнозам ООН, к 2030 году в России увеличится число городов с населением от 300 тыс. человек, но вот городов-миллионников больше не станет — сейчас их 13 по всей стране.

В ООН также назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина.

Смертность превышает рождаемость

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что за 11 месяцев 2018 года смертность превысила рождаемость на 193 тыс. человек.

Коэффициент рождаемости составил 11 на 1000 населения, что на 5,2 % ниже уровня 11 месяцев 2017 года, 11,6 на 1000 населения. Смертность составила 12,5 на 1000 населения, что равно уровню января-ноября 2017 года, привела она данные во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

По ее словам,

самая высокая убыль населения населения отмечается в Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Псковской областях.

Естественный прирост населения традиционно отмечается в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в Республике Саха (Якутия), Тыва, Тюменской области.

Голикова напомнила о ряде целей до 2024 года, которые были обозначены в майском указе президента, в том числе увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

Продолжительность жизни должна быть увеличена до 78 лет, а к 2030 году — 80 лет.

Напомним, что нацпроект «Демография» является одним из самых дорогих. На него в 2019 году предполагается 512 млрд руб, в 2020 году — 522 млрд руб, в 2021 году — 528 млрд руб.

По федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматриваются бюджетное финансирование на предоставление субъектам РФ субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — в 2019 году в объеме 48,6 млрд руб, в 2020 году — 58,4 млрд руб, в 2021 году — 60,7 млрд руб.

Кроме того, запланировано предоставление пенсионному фонду РФ межбюджетных трансфертов на предоставление материнского (семейного) капитала — в 2019 году в объеме 325,6 млрд рублей, в 2020 году — 337 млрд руб, в 2021 году — 347,5 млрд руб.

На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 2019 году запланировано 37 млрд руб , в 2020 году — 38,8 млрд руб , в 2021 году — 39,8 млрд руб .

Остается надеяться на иммигрантов

В конце октября 2018 года президент России подписал новую концепцию миграционной политики.

«Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства», — комментировал тогда Владимир Путин.

По словам президента, новая концепция создаст для соотечественников, проживающих за рубежом, более комфортные условия переселения в Россию.

Однако тема миграции скорее актуальна в свете демографических проблем в стране.

Как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский,

иммиграция выполняет роль основного источника роста населения России, и эта тенденция сохранится в будущем.

«Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более»,— говорил эксперт. В противном случае, по его словам, «придется смириться с сокращением численности населения России».

Однако в новой концепции, рассчитанной на 2019-2025 годы, подчеркивается, что естественное воспроизводство должно оставаться основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Иммиграция же должна восприниматься лишь как вспомогательное средство решения проблем.

Тем не менее, новая миграционная политика допускает интеграцию в российское общество иностранцев, которые «не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей» и при этом «соблюдают требования законодательства РФ».