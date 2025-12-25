На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии заявили, что Киев не сможет содержать армию в 800 тысяч человек

Генерал бундесвера Куят: Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев не в состоянии содержать вооруженные силы численностью в 800 тысяч человек, как того требуют европейские лидеры. Об этом в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus заявил бывший глава Военного комитета НАТО и экс генеральный инспектор бундесвера ФРГ, отставной генерал Харальд Куят.

По его словам, существуют обоснованные сомнения в том, что будущие правительства Украины смогут содержать армию такого размера. Для сравнения он привел пример Германии, которая имеет в три раза большее население и в разы большую экономическую мощь. Сейчас власти ФРГ планируют иметь армию в 260-270 тысяч человек, а максимальная численность бундесвера в соответствии с международным договором об объединении Германии не может превышать 370 тысяч.

Куят подчеркнул, что численность украинской армии в 800 тысяч, как того требуют в Европе, была бы значительным увеличением по сравнению с довоенной численностью в около 200 тысяч и общей численностью в 250 тысяч военных, которую Украина требовала на переговорах в Стамбуле.

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее в США назвали абсурдными требования по ограничению численности ВСУ.

