Импорт европейских товаров в Россию превысил экспорт

Евростат: импорт европейских товаров в Россию впервые в истории превысил экспорт
Global Look Press

Импорт европейских товаров в Россию впервые в истории превысил экспорт. Об этом сообщает европейское агентство статистики Евростат.

В публикации отмечается, что объем экспорта продукции из России составил €21,7 млрд, а импорт из Евросоюза в РФ — €22,2 млрд.

По данным Евростата, торговое сальдо увеличилось до €1,5 млрд. Подобное происходит уже второй квартал подряд — «беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года», добавили в агентстве.

Товарооборот между ЕС и РФ за первые девять месяцев 2025 года составил €43,9 млрд. Это на 12,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого сообщалось, что суммарные поставки российского газа составят в 2025 году порядка 37-37,5 млрд куб. м.

Отмечается, что поставки по «Турецкому потоку» в страны Евросоюза по итогам 2025 года составят 18 млрд куб. м с учетом, что за первые 50 недель этот показатель достиг объема 17,29 млрд куб. м.

Предыдущий рекорд, как сообщается, был установлен по итогам 2024 года и составил 16,74 млрд куб. м.

Ранее фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.

