Давосская лыжня: что обсуждает бизнес-элита в Швейцарии.LIVE

- 464237 просмотров Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
- 393319 просмотров Онлайн последнего дня жизни Владимира Ленина
- 225755 просмотров В Тернопольской области Украины захватили еще один храм УПЦ МП
- 199088 просмотров Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
- 184023 просмотра Музыкальный критик считает, что Пугачева не может называться певицей
- 170651 просмотр Запутались в парашютах: стали известны детали гибели пилотов Су-34
- 130322 просмотра В Совфеде не исключают пересмотр продолжительности новогодних каникул
Кстати, не так уж и амбициозен бразильский лидер. Россияне помнят лозунги позажигательнее: догнать и перегнать Америку. Или, например, распространить влияние России от Владивостока до Лиссабона. Зато, может быть, бразилец реалистично оценивает свои возможности?
Кроме того, Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию в топ-50. «Бразильская экономика всё ещё достаточно закрыта для международной торговли. Изменить эту ситуацию – одно из главных обязательств нашего правительства. Я уверен, что до конца моего президентского срока наша команда добьётся того, что Бразилия войдёт в список 50 стран с наилучшим климатом для инвестирования», - заключил он.
По реакции СМИ видно, что открытием Давоса-2019 стал новый президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший в должность три недели назад. Он оказался ярким оратором. «Тем, кто нас критикует, есть чему у нас же поучиться. Мы намерены снизить налоговое бремя и упростить ряд правил, чтобы облегчить работу тем, кто желает производить, инвестировать, создавать рабочие места», - заявил бразильский лидер.
Не доехали до Давоса многие лидеры государств: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй... Ряд стран были представлены чиновниками пониженного ранга. Все это дало право журналистам говорить о понижении статуса ВЭФ в этом году. И соответственно, о значимости тех предложений, которые будут сформулированы на форуме.
Ранее от участия в форуме отказался министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии аль-Фалех, с которым у Новака была запланирована встреча.
Едва начавшись форум начал терять участников. Накануне вечером стало известно об отмене поездки в Давос министра энергетики России Александра Новака. «Да, он не поедет», - подтвердили ТАСС в министерстве.
В ближайшее время в швейцарском Давосе стартует второй день работы Всемирного экономического форума, на котором собралась политическая и бизнес-элита из 110 стран. Количество участников, как заявили организаторы, превышает 3 тысячи человек.