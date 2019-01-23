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Давосская лыжня: что обсуждает бизнес-элита в Швейцарии.LIVE

Всемирный экономический форум в Давосе обсуждает экономические риски

В первый день экономического форума в Давосе бизнес-элита выяснила, с какими рисками человечество столкнется в ближайшее время. Сегодня второй день работы ВЭФ — и ключевой период работы российской делегации во главе с министром Максимом Орешкиным. Правда, другой министр — Александр Новак — до Швейцарии не доехал. «Газета.Ru» следит за работой форума в режиме онлайн.
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10:33

Кстати, не так уж и амбициозен бразильский лидер. Россияне помнят лозунги позажигательнее: догнать и перегнать Америку. Или, например, распространить влияние России от Владивостока до Лиссабона. Зато, может быть, бразилец реалистично оценивает свои возможности?

10:27

Кроме того, Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию в топ-50. «Бразильская экономика всё ещё достаточно закрыта для международной торговли. Изменить эту ситуацию – одно из главных обязательств нашего правительства. Я уверен, что до конца моего президентского срока наша команда добьётся того, что Бразилия войдёт в список 50 стран с наилучшим климатом для инвестирования», - заключил он.

10:20

По реакции СМИ видно, что открытием Давоса-2019 стал новый президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший в должность три недели назад. Он оказался ярким оратором. «Тем, кто нас критикует, есть чему у нас же поучиться. Мы намерены снизить налоговое бремя и упростить ряд правил, чтобы облегчить работу тем, кто желает производить, инвестировать, создавать рабочие места», - заявил бразильский лидер.

10:15

Не доехали до Давоса многие лидеры государств: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй... Ряд стран были представлены чиновниками пониженного ранга. Все это дало право журналистам говорить о понижении статуса ВЭФ в этом году. И соответственно, о значимости тех предложений, которые будут сформулированы на форуме.

10:10

Ранее от участия в форуме отказался министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии аль-Фалех, с которым у Новака была запланирована встреча.

10:06

Едва начавшись форум начал терять участников. Накануне вечером стало известно об отмене поездки в Давос министра энергетики России Александра Новака. «Да, он не поедет», - подтвердили ТАСС в министерстве.

10:00

В ближайшее время в швейцарском Давосе стартует второй день работы Всемирного экономического форума, на котором собралась политическая и бизнес-элита из 110 стран. Количество участников, как заявили организаторы, превышает 3 тысячи человек.