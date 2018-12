Миллиард: как прожить жизнь на выигрыш

В первый день 2019 года в России может появиться первый лотерейный миллиардер. Размер главного приза в два раза больше нынешнего крупнейшего выигрыша в России (506 млн рублей). По информации «Столото», миллиард будет разыгран обязательно.

«Обладателем поистине колоссальной суммы может стать любой участник 1264-го тиража. Механика крайне проста. Гарантированный джекпот новогоднего тиража составляет 1 миллиард рублей. Если в категории «Джекпот» праздничного тиража не будет ни одного победителя, то миллиард рублей будет разыгрываться во втором туре, где обязательно появится один или несколько победителей. Это значит, что миллиард точно будет разыгран», — комментирует операционный директор по маркетингу крупнейшего распространителя государственных лотерей в России Варвара Басанович.

Для тех, кто никогда не задумывался: миллиард наличными — это 200 000 купюр по 5000 рублей или 204 кг денег. Если брать в пересчете на тысячные — то более тонны. Вполне можно построить всесезонный лагерь для одарённых детей, стать арт-дилером (если вы отличаете импрессионистов от баталистов), отправиться в кругосветку и посетить по меньшей мере все столицы мира или купить остров в Карибском море. Из наиболее прорывных и потенциально генерирующих прибыль можно отметить вложения, например, в разработку суперкомпьютера или «плаща-невидимки», состоящего из материала, который не улавливают датчики. Такое обмундирование — мечта всех армий мира. Впрочем, многие гуру инвестиций рекомендуют вкладываться в фармацию и биомедицинские технологии, так как фармацевтическая отрасль — одна из самых динамично растущих, а люди, к сожалению, болеют всегда. Можно профинансировать разработку перспективного лекарства. Например, в этом году в России создали препарат для лечения ревматоидного артрита и псориаза: число больных только в нашей стране оценивается в 2,5 миллиона. На разработку ушел как раз миллиард рублей.

Конечно, этой суммой можно воспользоваться и для создания максимально комфортных условий своей жизни. Этих средств хватит на обеспечение не только себя до конца жизни, но и детей, внуков и многочисленной родни вплоть до троюродных племянников. Есть несколько путей, по которым можно двигаться: консервативные способы инвестирования (покупка недвижимости, вклады, инвестиции в акции и облигации и т. п.) или вклад в трендовое направление — стартапы. По статистике, наиболее популярны стартапы, разрабатывающие технологии оптимизации и повышения эффективности бизнеса. Среди них можно отметить технологии искусственного интеллекта и 3D-печати, а самая прорывная «потребительская» технология — редактирование генома.

Так, в отчете Radar Report 2017 года компания Sabre выделяет девять технологических трендов: искусственный интеллект, дополненная реальность, автономная доставка, блокчейн, нейроинтерфейсы, квантовые вычисления, космический туризм, технологии распознавания, виртуальная реальность. Каршеринг, доставка продуктов, платежные сервисы, интернет вещей, распознавание человека по голосу — кому что придется по вкусу. Из сферы медицины всемирно известный медицинский центр Cleveland Clinic выделяет уже имеющиеся разработки: фармакогенетику, 3D-технологии для детального проецирования раковых опухолей, роботов-хирургов, а также лечение некоторых болей нетрадиционным способом — с помощью виртуальной реальности. В России перспектива тоже есть. Например, ученые из Новосибирска умеют выращивать кожу человека, используя живые клетки, другая команда ученых разработала экспресс-тесты для диагностики инсульта. А робот Вера уже консультирует крупные компании относительно подбора персонала. Так что создать робота-андроида, который ходит в магазин или регулирует дорожный поток, — настоящий прорыв.

Конечно, можно самому найти интересующую разработку и инвестировать в неё, но чаще до рынка доходят стартапы, которым помогают акселераторы и венчурные фонды. Первые оказывают финансовую, экспертную, консультационную поддержку, а вторые инвестируют в «пул» стартапов, из которых какой-то «выстреливает». Причем инвестор может опираться как на чутье профессионала венчурного инвестирования, так и на свою собственную веру в определенные технологии.

«Главными трендами в мире IT и смежных технологий станут проекты, связанные с применением искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). В качестве примеров можно привести: интернет вещей (Internet of Things) с использованием AI для организации взаимодействия независимых устройств, умные пространства (дома, офисы), автономные транспортные средства, анализ всевозможных данных с помощью AI общего и специализированного назначения. На такие проекты стоит обратить внимание, но делать конкретные предсказания сейчас довольно сложно — скорее всего, инновационные решения превзойдут ожидания не только людей, не связанных со сферой IT, но и многих специалистов из сферы», — говорит директор компании-резидента особой экономической зоны «Иннополис» OWN Олег Игнатов.

Вместе с тем надо понимать, что «вырастить» свой капитал на стартапах можно. В конце концов, Uber тоже когда-то был стартапом. Но нужно быть осторожным: венчурные инвесторы сознательно идут на риск, поэтому полностью миллиард вкладывать в одну кажущуюся перспективной идею не стоит. Финансисты рекомендуют действовать по принципу «не храни деньги в одной корзине», то есть распределить вложения в том числе в консервативные инвестиции (недвижимость, депозиты, акции крупных компаний и т. п.).

Миллион возможностей

Согласно статистике государственных лотерей, за 11 месяцев нынешнего года количество выигрышных билетов всех государственных лотерей уже составило около 80 миллионов. Лотерейными миллионерами стали более 830 человек, которые могли бы внести свой вклад не только в развитие перспективных отраслей, но и стать визионерами.

Ждать новогоднего счастья можно в расслабленной обстановке — розыгрыш будет транслироваться по телевидению в праздничной программе. Таким образом, новогодний «Огонек» можно будет продлить для всей семьи на целый день. В такой ситуации, даже если выигрышный билет был кому-то подарен (а многие россияне покупают их как подарок), горечи не будет. Пока же есть время прикинуть, куда с умом можно потратить миллиард.