«Спасибо вам, президент»: Трамп похвалил себя за цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение общемировых цен на нефть — его заслуга, за что «спасибо ему» от американцев. Об этом он написал в своем твиттере в воскресенье, 25 ноября.

«Замечательно, что цены на нефть рухнули (спасибо вам, президент Т). Можете добавить это к другим хорошим новостям экономики — вроде серьезного урезания налогов»,

— заявил глава Штатов. Кроме того, американский президент указал на снижение уровня инфляции в США.

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Напомним, в пятницу, 23 ноября, цена нефти Brent упала нижк $59 впервые с октября 2017 года. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с январской поставкой снизилась до $58,99, на 6%.

При этом 21 ноября Дональд Трамп в твиттере поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. Трамп сравнил снижение с налоговой реформой, сообщает НСН.

«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» — написал Трамп.

Саудовская Аравия, которая уже спровоцировала падение стоимости нефти, заявила, что не собирается перенасыщать рынок. Об этом в четверг заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

«Саудовская Аравия удовлетворит спрос на нефть, не будет перенасыщать рынок поставками», — передает слова аль-Фалиха ФАН.

В то же время глава саудовского минэнерго признал рост добычи углеводородов в королевстве. На данный момент производство нефти в королевстве превышает установленную отметку в 10,7 млн баррелей в день.

20 ноября цена на нефть обрушилась более чем на 7% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«В любом случае, мы поддерживаем отношения с Саудовской Аравией. Они были нашим великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех наших партнеров в регионе», — подчеркнул Трамп.

Вскоре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК сообщила, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК намерены незаметно сократить производство нефти, чтобы избежать конфликта с США.

По информации издания, страны объявят о планах придерживаться установленных в 2016 году целевых показателей добычи нефти, что будет означать сокращение нефтепроизводства, поскольку в настоящее время Саудовская Аравия производит на 1 млн баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением.

«Решение, которое рассматривает картель: сокращение производства, которое не похоже на сокращение производства», — пишет WSJ.

Как отметил один из чиновников ОПЕК, сокращение производства будет «дискретным», что позволит также избежать столкновений с Россией, которая не в восторге от идеи новых сокращений.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за якобы необоснованный рост цен на нефть и требовал немедленно снизить стоимость барреля. Вашингтон не участвовал ни в каких договоренностях по регулированию баланса спроса и предложения на рынке. Несмотря на высокую себестоимость добычи для сланцевых компаний, как один из главных мировых потребителей нефти США заинтересованы в низкой цене на углеводороды.

Для рубля, по мнению аналитиков, происходящее с нефтью пока не критично. Российская валюта достаточно спокойно перенесла провал на рынке энергоносителей, сейчас ее поддерживает приближение налоговых выплат, в преддверии которых экспортеры продают валютную выручку.

Также важным фактором выступает снижение санкционных рисков — рассмотрение очередного пакет санкций по отношению к России за «вмешательство в американские выборы», скорее всего, будет перенесено на следующий год.

Рубль сейчас, вероятно, защищен ожиданиями встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, а также санкционной отсрочкой, говорил ранее «Газете.Ru» Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». Такая инертность сможет выдержать спад цен на нефть до $60, полагает аналитик. В случае если данная отметка будет пробита, курс рубля при прочих равных может ослабеть до 66,7-67,1 рубля за доллар.