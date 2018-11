Инновации в деле: как приложение ищет пропавших детей

С будущей профессией Максим Демченко определился еще до того, как окончил школу – любовь к математике оказалась полезным навыком, гарантировавшим не только победы на ученических олимпиадах, но и заработок во взрослой жизни.

«IT-сфера – это изначально цифры. У меня с самого детства был математический склад ума – по крайней мере, так говорили мои учителя. Среди моих сверстников я был одним из первых, у кого появился собственный компьютер – я тогда еще учился в школе. Первоначально я просто играл в компьютерные игры, как и все мальчишки, а потом это увлечение переросло в интерес к программному коду и так далее, превратившись в профессию», — вспоминает Максим Демченко.

Вскоре после окончания Сибирского государственного индустриального университета, в 2012 году, будущий бизнесмен основал свою компанию. Изначально она занималась разработкой и созданием терминалов спутникового мониторинга на базе «Глонасс», которые позволяют в реальном времени следить за перемещениями техники – от тракторов до автобусов.

«Наш семейный бизнес – это транспортная компания, и я занимался контролем за большим парком техники, имевшимся в ее распоряжении. Тогда это направление только появилось в коммерческой среде, и мы решили не привлекать стороннюю организацию, а создать свою собственную. Мы до сих пор производим и устанавливаем соответствующее оборудование, также занимаемся разработкой программного обеспечения, мобильных приложений и CRM-систем как для третьих лиц, так и для своего бизнеса. Сейчас в компании работает более 100 человек», — рассказывает Демченко.

Когда бизнес стал приносить стабильный доход, глава «Азимута» получил возможность разрабатывать сервисы и проекты для своих нужд. Сначала он запустил сервис «БТИ» («Бюро трудовых историй»), при помощи которого работодатели могут обмениваться отзывами о своих сотрудниках. Затем появилось приложение Can help, позволяющее людям оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. По словам Демченко, идея такого проекта возникла у него более 8 лет назад, но существовавшие на тот момент технологии не позволяли его реализовать.

«Сейчас это уже готовый проект – сервис доступен для скачивания в Google Play и Appstore. Официально мы презентовали его в Новосибирске 11 августа 2018 года. Пока сервис адаптирован для работы на территории России, но в будущем мы планируем распространить его на страны СНГ и остальной мир», — говорит предприниматель.

Как отмечает Демченко, при разработке сервиса были применены самые современные технологии, в частности – нейронные сети для распознавания лиц по фотографии.

«Когда пользователь регистрируется в системе, он не только заполняет стандартную анкету, но и делает селфи. Фотография оцифровывается и попадает в единую базу. Лицо каждого человека уникально, как отпечатки пальцев, поэтому случайные совпадения исключены. В качестве логина человек использует свой ИНН, что является еще одним элементом защиты. При регистрации к учетной записи можно также добавить членов своей семьи, причем им совершенно не обязательно для этого иметь смартфон», — рассказывает предприниматель.

На данный момент в приложении реализованы следующие функции: безопасность семьи и детей, помощь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и автомобилистам.

«Например, вы видите в толпе ребенка, который потерялся. Вы входите в приложение, делаете фото потерявшегося малыша, и система распознает его лицо. Если оно окажется в базе данных, система предложит записать голосовое сообщение, которое будет направлено всем родственникам ребенка, настроенным в оповещение.

Человек, получивший такое сообщение, увидит вашу геопозицию и сможет с вами созвониться, не выходя из приложения. Если ребенку также нужна помощь экстренных служб, например, врачей, в момент отправки голосового сообщения достаточно будет поставить галочку возле номера нужной службы, и заявка поступит на пульт дежурного», — говорит Демченко.

Аналогичным образом можно помочь найти родственников пожилого человека, которому стало плохо на улице или в магазине. В рубрике для автомобилистов пока две функции – эвакуация (если вы видите, что чей-то автомобиль собираются эвакуировать) и «другая проблема» (например, ДТП, угон или поломка). Для оповещения автовладельца достаточно вбить в систему государственный номер его автомобиля.

Человек также может попросить о помощи для себя: больному могут потребоваться лекарства, инвалиду – помощь в выходе на улицу, а пожилым людям — сходить за продуктами.

Помощь как бизнес

Сервис Can help бесплатен, и в дальнейшем менять эту модель не планируется. Тем не менее бизнес есть бизнес, и проект должен приносить доход.

«Разумеется, монетизация в Can help присутствует, но без нагрузки на пользователя. Мы планируем добавить в приложение кнопку «Дар Can help», с помощью которой люди смогут направлять на развитие компании те суммы денег, которые сочтут нужным. От размещения рекламы и реферальных ссылок мы отказались, как от информационного мусора. Также существует много способов монетизации за оказание посреднических услуг – например, мы можем добавить платную функцию вызова эвакуатора», — рассуждает Максим Демченко.

Затем «Азимут» намерен перейти к международной экспансии. «Поскольку мы готовим сервис для дальнейшей адаптации по всему миру, то планируем и выход на IPO в ближайшие 2-3 года. Кроме того, сейчас мы готовим бизнес-кейсы для граждан России, которые позволят им выступать в качестве инвесторов наших проектов. Миллионы для вхождения не потребуются — сейчас в качестве суммы минимального входа мы рассматриваем 50 000 рублей с рассрочкой на 10 месяцев, то есть по 5000 рублей в месяц», — делится планами глава компании.

Кроме того, новосибирский предприниматель рассчитывает на помощь и поддержку Корпорации МСП, с которой уже начал сотрудничество. По роду своей деятельности компания «Азимут» регулярно отслеживает рынок полезных интернет-сервисов, и недавно в ее поле зрения оказался бизнес-навигатор МСП, дающий предпринимателям много возможностей в плане развития их бизнеса, в том числе в поиске партнеров, рынков сбыта и кредитных продуктов. В компании высоко оценивают полезность сервисов и намереваются применить их к собственному бизнесу.

«Для тех, кто готов привлекать инвестиции для старта или расширения бизнеса, МСП – хорошее решение, потому что ставка кредитования, которую предлагает корпорация, однозначно ниже банковских. Это может очень существенно снижать финансовую нагрузку на стартап или стартовый проект, что зачастую является залогом успеха», — уверен он.

Бизнесмен уверяет, что создатели Can help позаботились о сохранности персональных данных пользователей , зарегистрировавшихся в системе. «Мы не раскрываем данные пользователей – ни в вопросе поиска детей, ни в вопросе помощи любым другим людям. Мы только извещаем о том, что данный пользователь есть в базе или в ней отсутствует. Мы значимся в реестре Роскомнадзора как оператор, то есть имеем право собирать и обрабатывать данные, о чем предупрежден каждый пользователь. Данные пользователей хранятся на территории России в соответствии со всеми международными стандартами безопасности», — говорит предприниматель.

Планы на будущее

На данный момент в Новосибирске насчитывается более 400 пользователей Can help – цифра не слишком внушительная, но, как отмечает Демченко, информационное продвижение проекта стартовало только в начале октября.

«Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с дошкольными учреждениями и школами. Уже создано отдельное приложение Can help Kids для детей от 6 до 14 лет. Для его использования детям не придется проходить регистрацию (достаточно, чтобы это сделали родители), оно не требует ни логина, ни пароля, и имеет лишь одну функцию – запись голосового сообщения, которое отправляется сразу всем родственникам или в экстренные службы. Приложение также позволяет следить за местоположением ребенка и при необходимости связываться с другими пользователями системы, которые находятся рядом с ним», — рассказывает он.

Кроме того, «Азимут» занят разработкой технических решений, которые позволят пенсионерам, слабовидящим и глухонемым людям пользоваться сервисом наравне со всеми. Для этого они смогут воспользоваться простым кнопочным телефоном.

«В ближайший год мы надеемся сделать своими пользователями всех социально активных граждан России – это более 100 миллионов человек, хотя потенциально ими могут стать все россияне, ведь владельцем смартфона для этого быть не обязательно», — резюмирует Максим Демченко.