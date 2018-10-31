«Реальная угроза интересам вкладчиков»: ЦБ продолжает чистку

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Инкаробанка и Международного банка Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в среду, 31 октября, на сайте регулятора.

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Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября этого года Инкаробанк занимал 340 место в банковской системе Российской Федерации.

«Приоритетным направлением деятельности АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) являлось кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка (практически в 2 раза) и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — пишет регулятор.

Банк России 8 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Однако банк допускал нарушения ограничений на осуществление иных видов операций, введенных в целях защиты интересов ее кредиторов и вкладчиков.

При этом, как пишет Центробанк, руководство банка занималось выводом ликвидных активов.

Инкаробанк является участником системы страхования вкладов. Поэтому вкладчики банка, а также индивидуальные предприниматели, имеют право обратиться в банк за страховым возмещением на сумму не более 1,4 млн рублей.

Проблемы в деятельности Международного банка Санкт-Петербург возникли в связи с использованием банком рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам,

сообщил также регулятор.

Кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе России. На 1 октября 2018 года нетто-активы банка составили 37,86 млрд руб. 99, 23% банка принадлежит его президенту Сергею Бажанову.

В июне 2018 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Банка МБСП (АО) на текущем уровне (В-/В).

«Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что зависимость банка от фондирования, привлекаемого с рынков капитала, продолжает снижаться в 2018 году. В результате доля краткосрочного финансирования, привлекаемого с рынков капитала, сократилась с 8% совокупной базы фондирования в декабре 2017 года примерно до 3% в мае 2018 года, что позволило улучшить показатели ликвидности. Вместе с тем мы отмечаем, что большая часть резервов ликвидности МБСП (эквивалентная примерно $118 млн по состоянию на 1 мая 2018 года) размещена в облигациях банков-нерезидентов, хотя, как мы понимаем, эти бумаги не обременены», — говорилось в сообщении агентства.

Между тем формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, выявило полную утрату банком собственных средств, сообщает регулятор.

Банк России неоднократно (2 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. Однако руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности, пишет ЦБ.

При этом обследование деятельности банка Агентством по страхованию вкладов выявило значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей.

Банк также является участником системы страхования вкладов.

Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие, но и средние и даже крупные кредитные учреждения.

В марте 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что зачистка банковского сектора будет продолжаться еще два-три года. К моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

«Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — отмечала глава ЦБ.