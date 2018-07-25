«Ахиллесова пята»: зачем Россия избавляется от облигаций США

Немецкая версия издания Business Insider сообщает, что российские власти обнаружили «ахиллесову пяту» Соединенных Штатов Америки. Россия продает американские облигации, что наносит удар по экономике США.

Авторы статьи отмечают, что если к аналогичным действиям приступит Китайская Народная Республика, то Вашингтону «грозят еще более серьезные последствия».

Как сообщает ФАН, в период с апреля по май 2018 года Российская Федерация сократила объем хранимых в американских облигациях средств с $96 млрд до $15 млрд. В результате в США выросли процентные ставки, а это «очень раздражает президента Дональда Трампа».

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Хозяин Белого дома крайне недоволен тем, что дорогие кредиты препятствуют росту американской экономики, ведь стоит учитывать, что этот вектор развития вкупе с изоляционизмом был одним из пунктов его предвыборной программы в 2016 году.

У Москвы много причин отказываться от облигаций государственного займа США, сообщает BI, и одна из них — антироссийские санкции. Избавляясь от американских облигаций, Россия тем самым обезопасит себя от вероятной конфискации этих активов. Более того, сбросив ценные бумаги, укрепляется положение российского рубля и диверсифицируются валютные резервы.

Если Китай решит поступить так же, то удар по экономике США может оказаться нокдауном – лишь слухи о возможной приостановке Пекином закупки облигаций заставили процентные ставки в Штатах значительно возрасти. Эксперты издания отмечают, что подобный шаг китайского руководства может стать ответом на угрозы Дональда Трампа обложить пошлинами солидную часть китайско-американского импорта.

В середине июля минфин США сообщил, что Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Москва сбросила как минимум треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.

В марте российская сторона занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США и держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд. В апреле эта сумма снизилась до $48,7 млрд, и Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.

Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Последнюю строчку рейтинга занимает Чили с бумагами на $30 млрд.

Кроме того, Россия упорно наращивает долю золота в резервах. На начало 2018 года, по данным Центробанка, объем золотого запаса РФ составил 1838,8 тонн. Это пятое место в мире после 8130 тонн у США, 3380 тонн у Германии, 2450 тонн у Италии, 2435 тонн у Франции, а на шестом месте — Китай с 1808 тоннами золота. По большей части российский ЦБ закупает золотые слитки у отечественных производителей.

При этом стоит также сказать, что доля золота в международных резервах России составляет всего 17,6%, что очень мало по сравнению с другими развитыми странами, такими как Германия, Франция и Италия, у которых доля этого драгоценного металла составляет две трети от всех международных резервов.

Фактически, Центробанк решил заменить золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, «токсичный актив» из-за политического противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, в июле Центробанк сообщил, что апрельские антироссийские санкции США отразились на курсе рубля. Российская валюта ослабла по отношению к доллару США на 0,7%, а если бы апрельских санкций не было — в конце июня рубли был бы крепче на 2-4%.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что негативное влияние на настроения инвесторов оказывают разгорающиеся торговые войны. Отмечается, что растет сравнительная привлекательность американских активов на фоне ускорения экономического роста в США.

Москва не оставляет без ответа американскую санкционную политику. В начале июня российский президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях. Документ позволяет вводить санкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

Ответный удар может применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон содержит шесть возможных мер воздействия в отношении недружественных стран и организаций. В их числе — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с «недругами»; запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и сырья такими странами и организациями. Список запрещенных товаров будет определяться правительством. Кроме того, компаниям, попавшим под контрсанкции, будет закрыт доступ к приватизации и госконтрактам.

Российские власти могут ограничить или вовсе запретить выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также юридических лиц.