Как сосед соседу: Трамп обвинил Трюдо в нечестности

Канада ответила на критику президента США Дональда Трампа о том, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции после закрытой встречи с главой Белого дома якобы нелестно высказался в адрес американской внешней торговой политики.

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«Премьер-министр не сказал ничего, о чем он не говорил раньше — как публично, так и в частных беседах с президентом», — говорится в заявлении Трюдо, опубликованном в твиттере.

Ранее Трамп выразил негодование в связи с двуличным, по его утверждению, поведением Трюдо в ходе их встреч во время саммита G7, прошедшего в канадской провинции Квебек 8 и 9 июня.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал. Он сказал, что «пошлины США были своего рода оскорблением» и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270% на молочные продукты!» — заявил глава Белого дома.

В завершение своей речи американский лидер сказал, что впредь не будет подписывать итоговые коммюнике саммитов G7, и улетел на другой саммит в Сингапур, где на 12 июня у него назначена встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«США не позволят другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в отношении своих фермеров, рабочих и компаний, в то время как продукция из-за рубежа поставляется к нам без уплаты сборов. Мы мирились с торговым унижением многие десятилетия — это достаточно долго», — резюмировал Трамп.

Стоит отметить, что на означенной пресс-конференции Трюдо высказался против введенных Трампом 25- и 10-процентных пошлин на сталь и алюминий, импортируемых в США из Канады.

«Канадцы вежливы и разумны, мы не дадим собой помыкать», — добавил Трюдо.

Неделей ранее Трамп заявил, что беспошлинная внешняя торговля США больше не может продолжаться, так как «это нечестно», передает ФАН.

«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — написал в твиттере президент США.

Американский лидер также назвал беспошлинную торговлю «глупой» и подчеркнул, что к Соединенным Штатам «должны, наконец, относиться честно в сфере торговли». Несколькими часами ранее Трамп заявил, что США не могут себе позволить поражения в торговой войне.

«Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!» — написал Трамп в твиттере.

Он также добавил, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны». О возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой, американский лидер рассказал двумя днями ранее.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка», — заявил Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

«Если честно, я был бы не против того, чтобы <...> была отдельная сделка с Канадой и отдельная сделка с Мексикой», — добавил он.

В тот же день Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив пошлины, введенные американской стороной. Источники в Белом доме отметили, что те переговоры прошли «просто ужасно».

За день до этого американский лидер сказал, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.

«Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет», — подчеркнул он.

Позже в твиттере он написал, что «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — указал Трамп, обвинив также власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Профицит Канады в торговле с США — если учитывать только товары, без включения услуг — в прошлом году превысил $17 млрд.