«Газ США поможет Польше бороться против российского СП-2»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал Польшу и выступил против строительства «Северного потока-2». Об этом он сообщил во время визита в Варшаву.

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«Как и Польша, США выступают против «Северного потока — 2». Мы считаем, что это подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», — заявил госсекретарь.

По словам Тиллерсона, Москва может «использовать энергетический инструмент в качестве политического». Он также отметил, что

американские власти окажут содействие Польше в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей — в том числе посредством поставок сжиженного газа из США.

Ранее, глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил, что Польша назвала Соединенным Штатам свои критические аргументы в отношении газового проекта как усиливающего «геополитическую напряженность» в регионе. Он отметил, что просить поддержки у американских коллег.

Кроме того, 25 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM, говоря о своих будущим переговорах с Тиллерсоном, признал, что Польша хочет использовать США для оказания влияния на «Газпром».

«Мы с американской администрацией в постоянном контакте, для того, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», уменьшить ценовой диктат России в отношении Европы», — заявил он. Моравецкий добавил, что призывает способствовать этому других партеров.

Премьер Моравецкий также отметил, что «Северный поток» является «инструментом политического давления». Президент Польши Анджей Дуда, выступая на ВЭФ в Давосе, также высказался против строительства «Северного потока-2». «Мы не против закупок российского газа как такового, но мы хотим импортировать его на тех же условиях, что и Германия. Почему Польша платит за газ больше?», — заявил Дуда.

По итогу, польские власти будут продолжать работать над диверсификацией источников энергии с целью установления лучших условий импорта российского газа.

Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал странным поведение Варшавы касательно российского газа. «Польша ведет себя странно: пытается сорвать «Северный поток — 2», действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — написал сенатор в своем твиттере.

Тем временем, в экспертном сообществе считают, что на данный момент по ценовым параметрам российский газ для Польши гораздо выгоднее американского СПГ. При этом «Газпром» с легкостью пристроит те объемы, которые закупает польская сторона.

Еще в 2016 году российский лидер Владимир Путин отмечал, что если контракт с Польшей не будет продлен, после его окончания Россия предложит газ другим партнерам.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает ввести к концу 2019 года две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод будет построен с первым «Северным потоком».

По словам главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера, «Северный поток — 2» можно назвать «ярким панъевропейским инфраструктурным проектом, образцом взаимовыгодного продуктивного сотрудничества «Газпрома» с европейскими партнерами».

Отметим, что недавно Росприроднадзор выдал положительное заключение на проектную документацию участка «Северного потока – 2 в России». «Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выдала положительное заключение на проектную документацию по участку газопровода «Северный поток — 2» в России», — говорится в сообщении компании «Nord Stream 2».

В заявлении также отметили, что такое решение в том числе базируется на оценке воздействия на окружающую среду и программы природоохранных мероприятий.

Против реализации газового проекта выступает в том числе выступила Украина, опасающаяся потери доходов от транзита российского газа, и Америка, которая хочет увеличить поставки своего СПГ на европейскую территорию.

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал противодействие с американской стороны в реализации проекта газопровода. «Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от «Северного потока – 2», хотя доставка газа в ту же Германию по «Северному потоку – 2» на 2000 км короче, чем через Украину, и в 1,5–2 раза дешевле, чем через Украину, стоимость транзита», – заявил Лавров.