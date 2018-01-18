Мрачное будущее: как цифра уничтожит банки

В третий день Гайдаровского форума на панели, посвященной «Финансовому контролю и банковскому надзору в цифровом государстве», восторги по поводу цифровизации и грядущей блокчейн-революции, быстро сменились неутешительными пророчествами.

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Мрачный прогноз, в частности, высказал исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин.

По его мнению, на горизонте 2030 года банков в сегодняшнем виде не будет.

К этому моменту «нам не нужны будут» в таком количестве финансовые посредники, чтобы обеспечивать ликвидность для компаний, а в выигрыше окажутся те кредитные учреждения, которые будут использовать «хорошие алгоритмы анализы данных» и понимать риски своих клиентов лучше других.

Он считает, что «укрупнение» банковского рынка неизбежно, «победитель получит все», а проигравшим придется уйти.

При этом из-за развития цифровых технологий не нужны будут в таком количестве не только банкиры, но и аудиторы и бухгалтеры. По крайней мере те, что работают на рядовых позициях и не обладают уникальными знаниями.

Из слов участников дискуссии следовало, что новые технологии уже на практике доказали свою эффективность: они позволяют анализировать состояние банков гораздо лучше, чем это делают аудиторы.

Алексей Минин рассказал, что модель, построенная на основе открытых данных на сайте Центробанка и другой информации из внешних источников, без всякого инсайда, позволяет за три месяца до отзыва лицензии ЦБ точно спрогнозировать в 81% случаев принятие соответствующего решения регулятором. При этом те ошибки, которые случаются у программы, он объясняет, в том числе, «инсайдом на рынке».

Как заявил глава ФБК Алексей Терехов в ходе дискуссии, учитывая такое бурное развитие цифровых технологий, «средний персонал в этой части становится совершенно неперспективным и ненужным».

В ближайшее время будет высокий спрос на совершенно других работников – так называемых «интеллектуальных аудиторов». Эти уникальные специалисты смогут «осуществить идентификацию реального мира с цифровым пространством».

По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, технологии рождают новые возможности у контролеров, но и многократно увеличивают требования к компетенции. Аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова говорила о том же. По ее словам, уже сейчас наблюдается большая потребность в «универсальных солдатах», то есть аудиторах, которые, помимо основной специальности, владеют юридическими знаниями и знакомы с IT-технологиями.

Наступление «цифры» на банки на рынке отмечают уже давно. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что конкурентами крупнейшего российского банка — Сбербанка – стали Google и Amazon из-за интереса этих компаний к финансовым сервисам.

«Мы должны быть столь же вооружены технологиями, насколько вооружены эти игроки. Уже в следующем году мы увидим различные финансовые организации этих технологических гигантов в мире», — отмечал Греф.

Чтобы конкурировать с Google и Amazon, банкам придется неизбежно менять свою модель развития, автоматизируя многие процессы и сокращая издержки. В результате функции рядовых сотрудников будут выполнять роботы.

По прогнозу Грефа, буквально через 3-5 лет в банке «боты» возьмут на себя функции персональных финансовых советников, отвечающих на типовые вопросы клиентов банка. Как отмечал глава крупнейшего банка в прошлом году, уже сейчас 99% процентов кредитных решений по физическим лицам принимаются автоматически.

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА) Екатерина Трофимова в интервью «Газете.Ru» во время Гайдаровского форума отмечала, что уже сейчас на оценку банков рейтинговыми агентствами влияет «открытость, формат работы» и следование «мейнстриму».

«Просто масштабы этого явления пока не оказывают прямого влияния на финансовый профиль даже таких крупных игроков, как Сбербанк. Но мы понимаем, что уже через два-три года это будет принципиальный фактор их конкурентоспособности», — объяснила она.

По словам Трофимовой, каких-то методологических изменений не потребуется. Потому что, действительно, термины появились новые, но общая тенденция, как информатизация, работа с данными, есть уже достаточно давно, и «уже присутствует в наших методологиях».

При этом стресс из-за бурного развития новых технологий в ближайшем будущем придется испытать не только банковским работникам и аудиторам.

Эксперты ранее отмечали «Газете.Ru», что из-за автоматизации спрос будет падать на работников колл-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров и другие специальности не требующие высокой квалификации.

Обеспокоенность по этому вопросу отмечали даже депутаты Госдумы. Как заявлял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Леонид Левин, для нашей страны очень важным является вытеснение рабочей силы искусственным интеллектом.

По его словам, в России насчитывается более 1,5 млн человек охранников, рано или поздно их заменят автоматизированной системой, и на рынок выплеснется 2% работоспособного населения страны.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон успокаивает, что в 2018 год вряд ли россияне останутся без работы из-за вытеснения их роботами.

«Процесс масштабной роботизации производства будет длительным, в короткой перспективе, а тем более в наступившем году, вряд ли стоит его ожидать», — говорит он.

Впрочем, неизбежно постепенно какие-то профессии будут умирать, а какие-то появляться, соглашается эксперт.