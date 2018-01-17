«Искать выход из стагнации в блокчейне — это заблуждение»

— На этот раз тема, может быть, нехарактерная для рейтингового агентства. Насколько неожиданным было появление технологии блокчейн в мире и в России?.

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— Если позволите, сначала прокомментирую вашу реплику — насколько вообще неожиданно дискутировать на эту тему с рейтинговым агентством. Нет, потому что мы одни из первых, кто находится под ударом.

— Почему?

— Сессия, в которой сегодня я принимала участие на Гайдаровском форуме и которая была посвящена новым технологиям, звучала таким образом: «Исчезнут ли посредники в связи с появлением новых технологий?». А напомню, рейтинговые агентства — это одни из важнейших участников финансовой инфраструктуры. Поэтому мы, безусловно, в той или иной степени уже испытываем влияние новых технологий на нашу работу. И с большей обеспокоенностью следим за новыми явлениями, и, в частности, все более и более используем в своей деятельности.

А теперь непосредственно отвечаю на ваш вопрос. Термины, которые вы употребляете — «блокчейн» и «криптовалюты», — действительно, вошли в наш лексикон не так давно. Даже в академических кругах еще даже два-три года тому назад их не было, этим занимались очень узкие специалисты. В общем, для многих это стало неожиданностью.

Скажу для примера, что криптовалюты, когда они появились, предполагались исключительно как инструмент расчетный. В то время как сейчас мы видим, что 90% их котировок определяется именно спекулятивным спросом. То есть даже сам инструмент, который изначально не так давно планировался в одном формате, фактически модифицировался совершенно в иной финансовый инструмент. Поэтому мы сейчас живем во время очень активных изменений. И я думаю, что за ближайшие десять лет рынки изменятся принципиальным образом.

— Интересный ответ. Но у меня был вопрос все-таки с двойным дном. Биткоин появился как реакция граждан на то, что падает доверие к банкам, что нет доступных кредитных средств... И вот в этом смысле было ли неожиданностью появление того же биткоина?

— Вы абсолютно правы. Напомню, недавно была 10-летняя годовщина мирового финансового кризиса. С тех пор лучшие умы находятся в поиске некоего нового технологичного ответа, который бы позволил мировой экономике сделать принципиальный рывок. Для кого-то это биткоин.

Но, я думаю, здесь есть фундаментальное заблуждение, от которого хотелось бы всех предостеречь, — пытаться найти вот в этой новой технологии некое новое решение для выхода мировой экономики из стагнации.

Те темпы роста, которые показывает даже мировая экономика, выше 3% назвать убедительными достаточно сложно.

Как вы знаете, Apple пытался несколько раз вводить свои продукты на рынок, не было спроса. То есть здесь в моменте, конечно, сошлись и новый формат технологического предложения и технологических изменений, и серьезный кризис доверия по отношению к традиционной финансовой отрасли, в частности, банковской отрасли, ее неэффективности, которая столь явно проявилась на фоне мирового финансового кризиса. И недостаток ресурсов, и все большая зарегулированность традиционной финансовой отрасли. Поиск дополнительных источников ресурсов. Изменение модели поведения на рынке. У нас на рынке сформировалось совершенно новое поколение россиян с несколько иными моделями поведения.

Появляются и другие форматы работы. В частности, формат совместного использования помещений, офисов, жилых помещений, средств транспорта. Мы делимся более открыто информацией. Поэтому такое технологическое изменение неизбежно достигло и финансовой отрасли и легло на очень благодатную почву, действительно, серьезного кризиса доверия к традиционным банкам.

— Но я уловил скептицизм в вашем ответе по поводу того, что блокчейн мог бы стать одним из инструментов восстановления рынков…

— Одним из? Вполне возможно. Но, как любым новым явлением, им нужно уметь управлять. Я могу вам сказать, что сейчас в развитых странах big data все чаще замещается на такое понятие, как smart data. Что имеется в виду? Огромные массивы данных — это здорово. Полная открытость, транспарентность. Но, когда у тебя объем информации превышает возможности ее обрабатывать и эффективно ею пользоваться, этот инструмент становится или абсолютно ненужным, или даже может сработать очень неэффективно. Со всей этой информацией надо уметь работать. Вот эти вопросы пока не решены.

Поэтому все эти новые технологии нужно уметь усмирять, и мы не всегда умеем с ними работать. Поэтому сейчас, мне кажется, намного больше эйфории, чем реального понимания, как это применять.

Не стоит забывать, что многие технологические решения до сих пор дороги. И совсем не факт, что в каждом конкретном домохозяйстве их нужно использовать. Поэтому, как к любому новому явлению, к блокчейну нужно относиться осторожно.

И я уверяю, будет много и разочарований, и потерь. Достаточно привести пример сегодняшнего дня, когда котировка криптовалюты упала почти на 25%. Это очень серьезная однодневная коррекция для какого бы то ни было финансового актива, которая объективно говорит о существующем на рынке «пузыре».

- Вы уже обозначили несколько рисков, которые технология блокчейн несет. Ей могут воспользоваться террористы, какие-то люди в каких-то неблаговидных целях? Вы разделяете эту позицию?

— Я думаю, что у пользователей множество технологических вопросов остается к блокчейну. И я, как финансист, экономист, наверное, не могу на них ответить. Но для меня много непонятного. Как, например, когда появилось электричество впервые, оно не было достаточно защищено и люди его опасались. Но специалисты этого рынка доработали этот продукт. Поэтому, на данный момент, много, наверное, надежд, связанных с этими цифровыми каналами. Уже известны случаи кражи кодов доступа к банкам хранения информации по криптовалютам. Поэтому вопрос защищенности информации будет стоять достаточно остро.

— А насколько сильно блокчейн может перекроить банковскую систему, особенно в России? Насколько опасения банкиров действительно имеют место быть? Кажется, только Герман Греф не опасается использования блокчейна и даже ратует за его введение, но остальные его коллеги напряженно чувствуют себя в этой ситуации...

Артем Сизов/«Газета.Ru»

— Мне кажется, что эту проблему надо ставить более широко и не завязываться непосредственно на какие-то конкретные понятия. Мы говорим в целом о информатизации работы, повышении технологичности работы, и это неизбежный тренд. Принимает ли это, действительно, такие формы, как блокчейн или работа с большими данными.

Или, в частности, в этом году вся мировая банковская система переходит на такой стандарт международной отчетности под номером «9», который предлагает модельное управление портфелями, где тоже вопрос больших данных и моделей стоит во главе угла. То есть сама система принятия решений очень сильно модифицируется. Поэтому общий тренд неизбежен.

Что это означает? Это дополнительная операционная финансовая нагрузка на банки и это еще дополнительный фактор консолидации финансовых систем, того, что не все игроки с этим и технологически могут справиться, и не у всех капитала хватит на подобные технологии. И зачастую может не хватать талантов, экспертов по внедрению всех этих новых технологий. Потому что, действительно, они намного шире, чем даже блокчейн.

Есть еще и серьезная проблема с хранением, процессингом данных, перераспределением этих данных. Поэтому, конечно, отношение даже крупных, средних и мелких банков очень неоднозначное.

Потому что когда крупные банки ратуют за внедрение подобных инструментов, особенно на их собственных платформах, надо четко понимать, что это то, что им дает дополнительные преимущества и будет только усиливать их конкурентные позиции и, следовательно, ослаблять других игроков.

Поэтому отношение у разных участников рынка очень неоднозначное, в зависимости от тех предпосылок, от тех возможностей, которые у них имеются сейчас. Но технологичность финансовых институтов — это то, что во многом, будет определять их успех в дальнейшем.

— Для большинства банков блокчейн — это стрессовая ситуация. Как скоро, агентство АКРА планирует учитывать влияние новых цифровых технологий при присвоении рейтингов?

— Информация, открытость и формат работы любой организации, которую мы рейтингуем, это один из важнейших рейтинговых факторов. И, в частности, то, насколько эффективна та или иная организация, насколько она находится, так скажем, в мейнстриме — это то, что влияет на рейтинг.

Просто масштабы этого явления пока не оказывают прямого влияния на финансовый профиль даже таких крупных игроков, как Сбербанк. Но мы понимаем, что уже через два-три года это будет принципиальный фактор их конкурентоспособности. Сразу оговорюсь, что каких-то методологических изменений не потребуется. Потому что, как мы с вами говорили в самом начале, действительно, появились термины-то новые, но общая тенденция, как информатизация, работа с данными, присутствует достаточно давно, поэтому в таких более, наверное, общих категориях уже присутствует в наших методологиях.

— Напоследок личный вопрос. Не было соблазна купить биткоин, хотя бы в исследовательских целях, или, может быть, заработать на этом?

— У рейтингового агентства и сотрудников, которые у нас работают, выбора особо нет, экспериментировать или нет. Нам категорически запрещено вкладывать личные средства, а уж управлением средствами мы вообще не занимаемся по комплайнс-причинам. Это обеспечивает нашу абсолютную независимость. Поэтому мы столь спокойно можем наблюдать и отражать в наших оценках то, что происходит на рынке.