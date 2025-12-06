«Ростов» одолел «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин.

На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице национального первенства ростовская команда расположилась на десятом месте, набрав 21 очко. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея на два балла больше.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Ростов» на выезде сразится с «Краснодаром», а казанская команда сыграет выездной матч с махачкалинским «Динамо».

