На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве в Тюмени из-за машины

Двух подозреваемых в убийстве тюменца из-за машины задержали в Екатеринбурге
true
true
true

Видео задержания подозреваемых в убийстве мужчины, который пропал в Тюмени после того, как пошел на встречу с предполагаемым покупателем машины, опубликовал Telegram-канал 112.

Подозреваемых задержали в Екатеринбурге после того, как объявление о продаже машины пропавшего распространилось в местных пабликах перекупщиков. На видео один из подозреваемых лежит на земле лицом вниз, рядом находятся сотрудники полиции. По просьбе снимающего видео мужчина показывает свое лицо.

По информации 112, одного из подозреваемых зовут Максим Киприн, он также покупает и продает машины, а также числится на учете у психиатра.

Второго подозреваемого задержали, когда он попытался сбежать на машине.

Накануне стало известно, что житель Тюмени Владимир хотел продать свою машину, для чего он договорился о встрече потенциальным покупателем, но домой не вернулся. Супруга Владимира забила тревогу и рассказала о случившемся коллегам мужа, продавцам машин. Те начали поиски в специальных чатах и обнаружили, что автомобиль Владимира выставлен на продажу в Екатеринбурге.

В Следственном комитете СК РФ по Тюменской области сообщили, что во время осмотра автомобиля один из мужчин попросил Владимира сесть за руль, затем ударил его ножом. Тело погибшего подозреваемые перетащили на заднее сиденье, а затем уехали на двух автомобилях в безлюдное место Тюменского района. Там они поместили тело в машину без номеров и подожгли ее.

Подозреваемые вывезли машину в Екатеринбург, где разместили объявление о его продаже.

До этого пьяный житель Хабаровска без водительских прав угнал машину и убил человека.

Ранее россиянин угнал машину, когда его отказались подвезти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами