Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве в Тюмени из-за машины

Видео задержания подозреваемых в убийстве мужчины, который пропал в Тюмени после того, как пошел на встречу с предполагаемым покупателем машины, опубликовал Telegram-канал 112.

Подозреваемых задержали в Екатеринбурге после того, как объявление о продаже машины пропавшего распространилось в местных пабликах перекупщиков. На видео один из подозреваемых лежит на земле лицом вниз, рядом находятся сотрудники полиции. По просьбе снимающего видео мужчина показывает свое лицо.

По информации 112, одного из подозреваемых зовут Максим Киприн, он также покупает и продает машины, а также числится на учете у психиатра.

Второго подозреваемого задержали, когда он попытался сбежать на машине.

Накануне стало известно, что житель Тюмени Владимир хотел продать свою машину, для чего он договорился о встрече потенциальным покупателем, но домой не вернулся. Супруга Владимира забила тревогу и рассказала о случившемся коллегам мужа, продавцам машин. Те начали поиски в специальных чатах и обнаружили, что автомобиль Владимира выставлен на продажу в Екатеринбурге.

В Следственном комитете СК РФ по Тюменской области сообщили, что во время осмотра автомобиля один из мужчин попросил Владимира сесть за руль, затем ударил его ножом. Тело погибшего подозреваемые перетащили на заднее сиденье, а затем уехали на двух автомобилях в безлюдное место Тюменского района. Там они поместили тело в машину без номеров и подожгли ее.

Подозреваемые вывезли машину в Екатеринбург, где разместили объявление о его продаже.

