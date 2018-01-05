«Соскочили с газовой иглы»

Украина «соскочила с газового крючка «Газпрома», заявил президент страны Петр Порошенко. Такое сообщение политик опубликовал в своем твиттере, напомнив о решении Стокгольмского арбитража по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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В том же твите Порошенко объявил наступивший 2018 год «годом энергетической независимости Украины».

Решение Стокгольмского арбитражного суда по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» было оглашено 22 декабря — стороны сообщили, что большая часть требований каждой из них была удовлетворена. В частности, украинскую компанию обязали выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности с процентами. Кроме того, по решению суда годовой контрактный объем закупок был снижен до 5 миллиардов кубометров газа.

Тем не менее, стокгольмский арбитраж не полностью удовлетворил требование «Газпрома» по поводу условия «бери или плати» — оно будет применено лишь на 4 млрд кубометров.

Комментируя решение арбитражного суда, украинский президент уже говорил о «победе» в судебном споре с «Газпромом». Порошенко назвал исход процесса «исторической победой» Украины, отметив, что в противном случае стране грозил бы дефолт.

В свою очередь, в «Газпроме» заявления Петра Порошенко сочли странными. «Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража. Потому что, прежде всего, основные положения контракта признаны действительными. Более того, «Нафтогаз Украины» должен немедленно заплатить $2,019 млрд, и за неоплату каждый день будет начисляться штраф — пени в размере более $600 тыс.», — сказал журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Он напомнил, что «Нафтогаз» должен будет выплатить более $2 млрд вместе с пени. Также украинской стороне было отказано в их требованиях о «переплате» за газ в объеме $14 млрд.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет. Вот уже за три дня — $1,8 млн накопилось. Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен. А то, как это представляет украинская сторона, что называется «плюй в глаза — все божья роса», — заключил Медведев.

В одном замглавы «Газпрома» согласился с украинским лидером — благодаря решению Стокгольмского арбитражного суда Киев действительно избежал банкротства Украины.

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — заверил Медведев, комментируя решение арбитража.

Украина прекратила закупать газ у России еще в ноябре 2015 года — в 2016–2017 годах страна не использовала его во время отопительного сезона. Вместо этого в хранилища закачивали природный газ, закупленный в Европе по реверсу. Контракты на поставки и транзит газа между Украиной и Россией истекут в 2019 году. В сентябре 2017 года Петр Порошенко также выступал за изменение организации поставок российского газа в ЕС после истечения срока действия транзитного контракта.

28 декабря Порошенко заявил, что Киев готов возобновить закупки природного газа у Москвы при условии его дешевизны и прозрачности договоров на поставку, чтобы «снизить тарифы для наших людей».

«Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — сказал украинский лидер.

27 декабря коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Киев сможет закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Он заверил, что прямые поставки газа из РФ будут выгодны для украинской стороны.

«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — сказал топ-менеджер украинской компании.