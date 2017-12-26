Попасть под раздачу: россиян засыплют деньгами

Накануне выборов правительство хочет предложить президенту Владимиру Путину зафиксировать определенный порог социальных расходов бюджета, ниже которого нельзя будет снижать траты государства на образование, здравоохранение и другие расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала.

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Такое «социальное бюджетное правило», рассказали источники в правительстве, «в высшей степени проработано». По их словам, точные параметры предложения еще не определены.

Это правильная инициатива, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. «Такого рода инициативы рассматриваются и в других странах. Это повысит качество госрасходов. Кроме того, это позволит закрепить и решать не только краткосрочные, но и долгосрочные задачи развития человеческого капитала», — говорит экономист ЕАБР.

Эта мера существенно дополнит уже объявленный президентом пакет социальной поддержки граждан.

Напомним, что Владимир Путин в конце 2017 года уже обещал рост социальных расходов с нового года. Прежде всего речь идет о введении нового пособия для семей, в которых родился первый ребенок. В бюджете с 2018 по 2020 годы на эти цели уже найдены 144,5 млрд руб. Кроме того, продлены выплаты по материнскому капиталу до 2021 года.

Эти меры, а также повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума одобрил 26 декабря Совет Федерации.

Еще одна предложенная президентом мера — списание налоговых долгов физлицам и индивидуальным предпринимателям на сумму более 150 млрд руб.

С идеей ввести «бюджетное правило» для социальных расходов в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме выступила вице-премьер Ольга Голодец. Тогда

она предложила не снижать расходы на здравоохранение и на образование ниже 5,2% и 5,1% ВВП соответственно. Это выше нынешних расходов на эти цели: на здравоохранение сейчас тратится 3,7% от ВВП, на образование — 3,6% от ВВП.

Такое предложение если и не увеличит социальные расходы бюджета, то серьезно ограничит его маневренность.

Минфин уже выступил против предложения социального блока, а министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что ему ничего не известно «о серьезном обсуждении» этого вопроса в правительстве, в отличие от уже объявленных президентом демографических инициатив.

«Но решения президента были обсчитаны и учтены в бюджете. Иначе как бы мы смогли их реализовывать в следующем году», — сказал Силуанов.

«Что касается предложений социального блока, то ни в правительстве, не администрации такие предложения не обсуждались. Я уверен, что они не будут учитываться в программных документах», — отрезал министр.

Главный аргумент Минфина — любая фиксация расходов «ограничивает возможности выбора, возможности правительства и возможности определения приоритетов».



«Если говорить о фиксации каких-то расходов на те или иные цели, я выступаю против такого, потому что размер бюджета сокращается на 5% ВВП», — объяснил свою позицию глава Минфина.

Ряд экспертов разделяют осторожность Минфина. «Я отношусь к идее такого правила весьма настороженно. На самом деле действовать нужно исходя из реальных потребностей, а не вводя определенный процент, который должен идти на социальные нужды. Потребности год от года сильно варьируются», — говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Это совершенно бессмысленная вещь. Основные социальные расходы идут не из бюджета, а из внебюджетных фондов, и по линии регионов и муниципалитетов. Например, по здравоохранению расходы идут через фонд медицинского страхования, а с бюджетом у фонда только трансфертные отношения», — считает депутат Законодательного собрания, экс-министр труда Оксана Дмитриева.

По словам Силуанова, «из года в год доля перераспределяемых бюджетных ресурсов снижается, в том числе и в федеральном бюджете, поэтому фиксация каких-то расходов в процентном отношении ВВП неприемлема». Министр считает, что «можно говорить о доле социальных расходов в расходах бюджета». Но и это является ограничением, которое «снижают маневренность бюджетными ресурсами, в том числе если мы говорим о выделении каких-то приоритетов».

«Например, сегодня надо профинансировать военные расходы, завтра необходимо оказать поддержку регионам, в том числе на социальные цели. Любая фиксация будет не давать это делать, будет отвлекать ресурсы на четко определенные направления. Это неправильно. Потому что нужно формировать бюджет не по объемам каких-то трат, а исходя из тех преобразований, целей», — подчеркнул Антон Силуанов.

Смирнов, в свою очередь, приводит пример, как в начале 90-х годов во время спада рождаемости не требовалось такого количества детских садов и школ, а потом начался демографический подъем и потребность в финансировании образования резко выросла. «Теперь опять демографический спад, и с этим ничего нельзя сделать», — констатирует Смирнов.

По словам экономиста, те же правила справедливы и для здравоохранения, и для культуры. «Необходимо обеспечивать выполнение социальных обязательств исходя из реальных потребностей и варьировать их: в один год сократить расходы на нацбезопасность, в другой сократить соцрасходы», — пояснил экономист.