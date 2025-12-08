Слова сына президента США Дональда Трампа о заинтересованности украинских олигархов в финансировании с Запада ставят точку в коррупционных связях Европы и Киева. Об этом РИА Новости рассказал военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Он отметил, что заявление Трампа-младшего обличает украинскую элиту, которая, пока идет война, отдыхает в Монако. На Украине очень плохая ситуация с коррупцией, и это признается как внутри страны, так и за ее пределами. Но когда об этом коррупционном обвале говорит сын главы Белого дома, это многое меняет и ставит точку в данном вопросе. Трамп-младший дает важную политическую оценку тому, что погрязшая в коррупции власть на Украине абсолютно не заинтересована в наступлении мира.

Эксперт подчеркнул, что коррупционные схемы выгодны как украинским олигархам, так и Европе. Европейские компании заключают контракты на поставку на Украину оружия, техники и гуманитарной помощи по завышенным ценам. Разница оседает на счетах подставных фирм, которые контролируются украинскими и европейскими участниками коррупционных схем.

7 декабря Трамп-младший на форуме в Дохе заявил, что половина суперкаров в Монако имеют украинские номера. По его словам, Украина не является богатой страной, при этом чиновники там часто становятся фигурантами уголовных дел о хищении крупных сумм.

Ранее украинский политик заявил, что США взяли курс на смещение Зеленского.