«Сижу дома»: экс-глава МИД Украины объяснил, почему не идет на фронт

Экс-глава МИД Украины Кулеба готов пойти на фронт после получения повестки
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ответил на вопрос, почему не идет фронт. Отрывок опубликовала «Страна.ua».

Он заявил, что находится в Киеве и «никуда не бежит, сидит дома», а служить отправится после получения повестки.

«Я не пошел добровольцем, потому что 2,5 года занимался войной», — объяснил Кулеба.

В январе этого года он рассказал, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ. Его сын тогда посещал военные курсы, и бывшему министру едва удалось уговорить юношу продолжить обучение в университете. Как заявил экс-глава внешнеполитического ведомства, он будет уважать выбор сына, «если он все же решит пойти воевать».

А в феврале Кулеба призвал отлавливать и сажать за госизмену критиков Украины. По словам бывшего министра, его «реально выбешивает», когда гражданин республики говорит, что Украина ему ничего не дала, он не обязан ее любить и вообще ни в чем не виноват.

Ранее Кулеба предрек Украине тактическое поражение.

