Кадыров заявил, что Украина «очень дорого заплатила» за атаки по России

Воздушные удары, нанесенные российскими военнослужащими по стратегическим объектам на Украине, за последние два дня стали самыми длительными с начала спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «операция возмездия» еще не завершена.

«Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. То ли еще будет», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что таких массированных по длительности воздушных ударов, как за прошедшие два дня, украинская сторона еще не испытывала. Кадыров рассказал, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях страны.

Он отметил, что целями стали пункты размещения Киева и иностранных наемников на различных местах дислокации. Политик сообщил, что на выявленных местах дислокации теперь только руины.

7 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы в ночь на воскресенье нанесли групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Для удара использовались «Кинжалы», беспилотники, а также высокоточное оружие наземного базирования.

Ранее в родном городе Зеленского начались протесты против отключения света.