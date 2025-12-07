На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров заявил, что Украина «очень дорого заплатила» за атаки по России

Кадыров: ВС России провели самую длительную воздушную атаку по Украине
true
true
true

Воздушные удары, нанесенные российскими военнослужащими по стратегическим объектам на Украине, за последние два дня стали самыми длительными с начала спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «операция возмездия» еще не завершена.

«Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. То ли еще будет», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что таких массированных по длительности воздушных ударов, как за прошедшие два дня, украинская сторона еще не испытывала. Кадыров рассказал, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях страны.

Он отметил, что целями стали пункты размещения Киева и иностранных наемников на различных местах дислокации. Политик сообщил, что на выявленных местах дислокации теперь только руины.

7 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы в ночь на воскресенье нанесли групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Для удара использовались «Кинжалы», беспилотники, а также высокоточное оружие наземного базирования.

Ранее в родном городе Зеленского начались протесты против отключения света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами