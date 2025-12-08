Скучающие девушки устроили в Вене 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму

В Вене раскрыли серию поджогов, которые вызвали среди жителей города панику и страх. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Газета уточняет, что поджоги произошли в ноябре в районах Виден, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. В последнем задержали 18-летнюю и 17-летнюю австриек. Третья 18-летняя девушка добровольно пришла в полицию в тот же день. На допросах задержанные дали признательные показания.

В полиции рассказали, что мотивом для их действий стала скука. Правоохранители установили 18 фактов поджогов с ущербом «в шестизначном размере». Девушек заключили под стражу.

На прошлой неделе в Лейпциге 36-летний мужчина был признан виновным в серии поджогов. Он сделал это, узнав, что жена и любовница беременны.

По словам судьи Катрин Сайдел, сложная личная ситуация оказала сильное психологическое давление на немца. Суд счел его действия способом снять напряжение из-за любовного конфликта.

В прошлом мужчина работал пожарным, его жена тоже служила в пожарной части, однако по состоянию здоровья задержанному пришлось уйти на пенсию. Суд приговорил мужчину к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Ранее юноша поджег незнакомца в пустом вагоне метро и поплатился.