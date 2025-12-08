На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скучающие девушки устроили в Вене 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму

В Вене задержали трех девушек, устраивавших поджоги от скуки
close
Reuters

В Вене раскрыли серию поджогов, которые вызвали среди жителей города панику и страх. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Газета уточняет, что поджоги произошли в ноябре в районах Виден, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. В последнем задержали 18-летнюю и 17-летнюю австриек. Третья 18-летняя девушка добровольно пришла в полицию в тот же день. На допросах задержанные дали признательные показания.

В полиции рассказали, что мотивом для их действий стала скука. Правоохранители установили 18 фактов поджогов с ущербом «в шестизначном размере». Девушек заключили под стражу.

На прошлой неделе в Лейпциге 36-летний мужчина был признан виновным в серии поджогов. Он сделал это, узнав, что жена и любовница беременны.

По словам судьи Катрин Сайдел, сложная личная ситуация оказала сильное психологическое давление на немца. Суд счел его действия способом снять напряжение из-за любовного конфликта.

В прошлом мужчина работал пожарным, его жена тоже служила в пожарной части, однако по состоянию здоровья задержанному пришлось уйти на пенсию. Суд приговорил мужчину к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Ранее юноша поджег незнакомца в пустом вагоне метро и поплатился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами