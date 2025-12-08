На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде рассказали о разногласиях США с ЕС по Украине

Пушков: новая стратегия безопасности США говорит о разногласиях с ЕС по Украине
РИА Новости

Новая стратегия национальной безопасности США является официальной констатацией принципиальных разногласий администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Европейским союзом по поводу украинского конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Важная часть новой доктрины — официальная констатация принципиальных разногласий администрации Трампа с ЕС по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что «администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны», — написал сенатор.

Также он отметил, что в доктрине сказано, что «основная цель» Вашингтона — «переговоры о скорейшем прекращении военных действий». Пушков считает, что по своему посылу и этот приоритет сильно отличается от линии ЕС, который настаивает на продолжении конфликта вплоть до «стратегического поражения» РФ.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Россию больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

