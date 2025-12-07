На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сделайте Европу снова великой»: Дмитриев назвал шесть причин упадка ЕС

Дмитриев посоветовал решить созданные ЕС проблемы и сделать Европу снова великой
true
true
true
close
РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после выпада главы МИД Польши Радослава Сикорского в свой адрес написал в соцсети X, как Европе вернуть величие.

Спецпредставитель посоветовал решить проблемы, которые создал Евросоюз. В их числе он назвал неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся спад экономики и повсеместную цензуру.

«Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — заключил Дмитриев.

Накануне Дмитриев согласился с миллиардером Илоном Маском в том, что европейская цивилизация «движется к забвению». По мнению бизнесмена, Европа «идет, как лунатик, к забвению». На это спецпредставитель президента РФ отреагировал фразой: «Не просто идет, а несется».

После этого Сикорский обвинил Маска и Дмитриев в желании разделить европейские страны, чтобы доминировать над ними и эксплуатировать их.

Ранее глава МИД Польши послал Маска на Марс после призыва устранить ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами