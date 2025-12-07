«Сделайте Европу снова великой»: Дмитриев назвал шесть причин упадка ЕС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после выпада главы МИД Польши Радослава Сикорского в свой адрес написал в соцсети X, как Европе вернуть величие.

Спецпредставитель посоветовал решить проблемы, которые создал Евросоюз. В их числе он назвал неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся спад экономики и повсеместную цензуру.

«Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — заключил Дмитриев.

Накануне Дмитриев согласился с миллиардером Илоном Маском в том, что европейская цивилизация «движется к забвению». По мнению бизнесмена, Европа «идет, как лунатик, к забвению». На это спецпредставитель президента РФ отреагировал фразой: «Не просто идет, а несется».

После этого Сикорский обвинил Маска и Дмитриев в желании разделить европейские страны, чтобы доминировать над ними и эксплуатировать их.

Ранее глава МИД Польши послал Маска на Марс после призыва устранить ЕС.