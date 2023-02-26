Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

На трассе Москва — Петербург столкнулись 32 автомобиля. Кадры с места ДТП

26 февраля на федеральной трассе М-11 в Новгородской области произошло крупное ДТП. По последним данным, число попавших в аварию машин достигло 32-х, среди которых — 25 легковушек и семь грузовиков. Из одного из них разлился битум.

Причиной ДТП стала плохая погода, сообщили в пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы). Там добавили, что время перекрытия трассы пока неизвестно.

В результате аварии погиб один человек, еще 12 пострадали, в том числе – четверо детей. Прокуратура Новгородской области проводит проверку.

Кадры с места аварии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 368-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 368-й день
«Будут московиты, уральцы и другие». Путин рассказал о желании Запада развалить Россию
Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России
«Удручающая встреча». Глава ЦРУ упрекнул Нарышкина в «дерзком поведении»
Глава ЦРУ Бернс назвал «дерзким» поведение Нарышкина на встрече в ноябре
В офисе Зеленского заявили Маску, что на Украине никогда не было госпереворотов
В Москве перекрыли Лефортовский тоннель из-за массового ДТП с бетономешалкой
Reuters: гарантии НАТО для Украины не были в центре внимания Шольца, Макрона и Зеленского
SHOT: в Липецкой области дети станцевали под «Гулянку» Cердючки
Новости и материалы
Пассажиры устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за отмены рейса
Фильм «Все везде и сразу» стал лучшим по версии Гильдии продюсеров США
Роналду поделился эмоциями от своего хет-трика за «Аль-Наср»
Энтузиаст «оживил» легендарный ноутбук IBM ThinkPad 30-летней давности
В «ДТЭК» предупредили о новых ограничениях в электроснабжении на Украине
WSJ: Северная Африка закупает дизельное топливо и другие нефтепродукты РФ
Закон об освобождении туроператоров от НДС могут принять в весеннюю сессию
В Минобороны России сообщили об уничтожении ремонтной базы украинской техники в ДНР
Чемпион мира Ставиский о Костомарове: искреннее участие не должно быть публичным
В Ленобласти ночью неизвестный поджег Соцфонд и военкомат
Вяльбе рассказала, простила бы она президента МОК Баха в Прощеное воскресенье
Daily Mail: Камилла получит титул королевы после коронации Карла III
Шойгу рассказал, насколько планируется отодвинуть угрозу от российских границ
Кейт Миддлтон появилась на матче по рэгби в схожем наряде с принцессой Дианой
Большунов заявил, что зарубежные лыжники боятся поддерживать россиян из-за страха наказания
Нарышкин сообщил, что решение о приостановке участия в ДСНВ стало неожиданным для Запада
Голкипер «Спартака» Максименко рассказал об атмосфере в команде при тренере Абаскале
Дочь Любови Полищук призналась, что при поступлении в вуз в графе сведений о матери поставила прочерк
Все новости
«Никаких признаков мира». Жители Берлина принесли цветы к подбитому российскому танку
Посольство РФ в Берлине: немцы не поддержали акцию с подбитым российским танком
«Гигантские, умные и неуловимые». США угрожает нашествие суперсвиней
СМИ: гигантские суперсвиньи из Канады могут атаковать города США
Сериал «Связь»: чувственный шпионский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем
Рецензия на сериал «Связь» с Евой Грин и Венсаном Касселем
«Постепенно приходит в себя»: Костомарову стало лучше
ТАСС: Роман Костомаров выходит из медикаментозного сна
Удобный стул, пилатес, огурцы: какие средства помогут избежать геморроя
Врач-колопроктолог Травникова: мужчины болеют геморроем примерно в 2-3 раза чаще, чем женщины
«Бездетная сестра умоляет отдать ей моего четвертого ребенка»
Художница из Колпино – о серьезной семейной дилемме
Лучшие фотографии недели
Не только Atomic Heart. Семь российских игр, ставших мировыми хитами
«Ил-2», «Дальнобойщики» и еще пять общепризнанных российских игр, сделанных до Atomic Heart
Альфа-банк, «Тинькофф», Минобороны и разведка. Против кого ввел новые санкции Евросоюз
Боррель: в десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант
«За исключением РФ и Китая». Страны G20 не смогли осудить СВО
Саммит G20 уровня Минфинов не осудил спецоперацию в итоговом заявлении
«Избить пауков». Кто такие «ЧВК Редан» и почему в московских ТЦ идут облавы
На подростков из «ЧВК Редан» возбуждены два уголовных дела
А голову ты дома не забыла? «Мария-Антуанетта» — придворная драма от сценаристки «Фаворитки»
Рецензия на сериал «Мария-Антуанетта» от сценаристки «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса
«Нанести ущерб военной машине России». Что вошло в 10-й пакет санкций ЕС
Боррель объявил, что Евросоюз принял десятый пакет санкций против России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть