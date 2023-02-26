На трассе Москва — Петербург столкнулись 32 автомобиля. Кадры с места ДТП

26 февраля на федеральной трассе М-11 в Новгородской области произошло крупное ДТП. По последним данным, число попавших в аварию машин достигло 32-х, среди которых — 25 легковушек и семь грузовиков. Из одного из них разлился битум.

Причиной ДТП стала плохая погода, сообщили в пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы). Там добавили, что время перекрытия трассы пока неизвестно.

В результате аварии погиб один человек, еще 12 пострадали, в том числе – четверо детей. Прокуратура Новгородской области проводит проверку.

Кадры с места аварии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».