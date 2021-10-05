В МВД назвали самые опасные нарушения ПДД

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления на заседании коллегии МВД рассказал о самых опасных нарушениях правил дорожного движения.

По словам Колокольцева, в рамках программы по сокращению смертности в ДТП была повышена ответственность за следующие нарушения ПДД, признанные наиболее опасными: управление в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Министр внутренних дел указал на ряд проблем на дорогах.

«В минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года – почти на 13% возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности», — приводятся на сайте МВД слова министра.

По словам Колокольцева, качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. В прошлом году лишь каждый четвертый из учеников автошкол сдал экзамен с первого раза, такой тренд длится несколько лет, отметил он.

Глава МВД рассказал, что за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году власти собираются добиться сокращения смертности в авариях до четырех человек на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели был разработан федеральный проект «Безопасность дорожного движения».

«Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более двухсот двадцати тысяч и ранено свыше двух миллионов человек. Примерно три четверти погибших – люди трудоспособного возраста», – заявил Колокольцев.

Всего в 2020 году, согласно статистике ГИБДД, на российских дорогах произошло 18,5 тыс. аварий с участием пьяных водителей. Погибло 4438 человек, 24,8 тыс. человек получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу произошло 11,6 тыс. аварий, в них скончалось 15,7 тыс. человек, еще 175 тыс. человек получили ранения.