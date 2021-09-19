На юге Москвы женщину насмерть сбил автомобиль каршеринга

Автомобиль каршеринга наехал на пожилую женщину на юге Москве, в результате чего она умерла. Об этом в Telegram сообщает столичная Гоставтоинспекция.

Инцидент случился на дублере Варшавского шоссе, в районе дома 143. Наезд осуществил водитель автомобиля краткосрочной аренды Volkswagen Tiguan.

Установлено, что 60-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном для перехода месте, на расстоянии примерно 60 м до регулируемого пешеходного перехода.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик. Жертвами ДТП стали женщина и двое детей.ээ

До этого стало известно, что на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, было возбуждено уголовное дело. Мальчик пяти лет впал в кому и получил перелом основания черепа. По данным столичного дептранса, у четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у девятимесячного младенца также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.