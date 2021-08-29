В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием грузовика и еще семи автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 22:50 на 53-м километре М-2 «Крым», где грузовой автомобиль с полуприцепом влетел в образовавшийся на дороге затор автомобилей.

«В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей», — уточнил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС, спасатели, а также следственно-оперативная группа.

В июне сообщалось, что на западе Москвы произошло массовое ДТП из-за каршеринга. Водитель сервиса по аренде автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего он погиб.