Россиянин отсудил полмиллиона рублей из-за «пустой услуги» автосалона

Житель Свердловской области отсудил у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу. Об этом сообщает местный портал KU66 со ссылкой на адвоката, который помогал россиянину.

Защитник рассказал, что навязанная опция обошлась мужчине в 160 тыс. руб. Речь идет о некой услуге «Автоуверенность», уточнил юрист.

«Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя», — отметил он.

По словам адвоката, автосалон не отреагировал на претензии клиента и свердловчанин решил обратиться в суд. В результате в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.

Как отметил юрист, навязывание ненужных услуг тем, кто приобретает автомобиль в кредит, не является редкостью. Он посоветовал внимательно изучить документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона.

В компании, которая продала пострадавшему машину, данную ситуацию пока не комментировали.

Ранее приговоренный к пожизненному заключению за убийство трех девочек россиянин отсудил у колонии, где он пребывает, 30 тыс. руб. в качестве компенсации за отсутствие горячей воды.