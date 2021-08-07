Стало известно, какая новая услуга ждет водителей осенью

С начале сентября вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД — теперь это можно будет делать в электронном виде, сообщает Autonews.

Пока что для оспаривания штрафа есть два основных способа — можно лично явиться в отделение ГИБДД или отправить заявление заказным письмом по почте. Право на обжалование в электронном виде было у водителей и раньше, но в Госавтоинспекции не обязаны были их рассматривать.

С 1 сентября обжаловать штраф можно с помощью сервиса «Госуслуги» — это будет эквивалентно способам, упомянутым выше. Уточняется, что к цифровому заявлению можно прикрепить различные «аргументы» — фото, видео или документы.

Если автовладелец подписан на получение штрафов через «Госуслуги», с 1 сентября ему также перестанут приходить бумажные квитанции. Документ о взыскании придет на портал, через SMS-сообщение и на электронную почту.

Ранее водителей предупредили о «скрытых» патрулях ГИБДД, которые находятся на службе в машинах без мигалок и спецокраски.