Появилась видео с перевернувшимся автобусом на Кубани

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Краснодарском крае.

На кадрах видно работу экстренных служб около перевернувшегося автобуса, им помогают простые граждане.

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительной информации, съехал в кювет в Апшеронском районе в Краснодарском крае.

В результате происшествия погибли два человека, 20 человек были направлены в больницу. Инцидент произошел в поселке Мезмай.

Предполагается, что транспортное средство съехало с дороги из-за отказа тормозной системы при преодолении поворота.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.