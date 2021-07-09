В Москве задержали трех блогеров, нарушивших ПДД более 800 раз

Сотрудники столичной Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров, которые в 2021 году нарушали правила движения свыше 800 раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

6 июля на Кутузовском проспекте был задержан молодой человек на автомобиле премиум-класса. Выяснилось, что с начала этого года он привлекался административной ответственности 582 раза. Также он неоднократно публиковал в интернете ролики с демонстративными нарушениями ПДД.

При досмотре в машине обнаружили госзнаки, зарегистрированные на автомобиль другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.

В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена другая машина. Этот водитель в 2021 году привлекался к административной ответственности 151 раз.

Его машину поместили на спецстоянку. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Еще один блогер-автомобилист был задержан в центре города. При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. Материал дела будет направлен в суд.

»Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», — заявила официальный представитель МВД России.

Ранее в ГАИ Москвы рассказали о борьбе с блогерами-нарушителями.