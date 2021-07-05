В Госдуму внесен законопроект, облегчающий водителям обжалование штрафов с видеокамер

В Государственную думу внесен законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Соответствующий документ был подготовлен по поручению первого вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака.

Клишас напомнил, что в настоящее время отсутствуют единые обязательные требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Также не установлен порядок обработки и хранения данных, получаемой с помощью с фото и видео фиксаторов, что также создает дополнительные поводы для недовольства россиянами работой контрольно-надзорных органов.

По словам сенатора, внесенный законопроект устранит эти поводы.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов.