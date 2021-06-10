Дело заведено по факту аварии с шестью погибшими в Свердловской области

СК России сообщил, что в связи с аварией в поселке Горный Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В аварии с автобусом погибли шесть пешеходов, направлявшихся на работу на местное предприятие. Кроме того, пятеро пострадавших пешеходов были доставлены в больницу.

«По указанию руководителя регионального следственного управления на место происшествия направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области», — заявили в пресс-службе ведомства.

Помимо того, изымаются предметы и документы, анализируется документация относительно осуществлявшейся перевозки граждан транспортом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Свердловской области. На кадрах видно, что автобус вылетел с проезжей части и заехал в кусты.