Иностранным грузовикам и автобусам с неоплаченными штрафами запретили покидать Россию

Иностранные грузовики и автобусы с неоплаченными штрафами не будут выпускать из России до уплаты задолженностей. Соответствующий запрет начал действовать 7 июня 2021 года согласно поправкам в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок». Они были опубликованы 8 декабря 2020 года и должны вступить в силу через 180 дней после обнародования, сообщает РБК.

Водители и ранее формально должны были оплачивать взыскания, например, автоматические выписанные за превышение скорости, неоплаченный проезд через систему «Платон» или нарушения Правил дорожного движения. Однако эта обязанность была формальной и каких-либо мер по закрытию границы для неплательщиков не применялось.

Теперь при выезде иностранные грузовики и автобусы будут проверять. Если в течение времени таможенного досмотра штраф не будет погашен, автомобиль должен покинуть пропускной пункт и ему не позволят выехать за пределы Российской Федерации. Кроме того, аналогичные правила добавлены и для въезжающих в страну транспортных средств.

В том случае, если на таких машинах числится штраф в ходе предыдущих поездок по России, у водителям будет три часа, чтобы оплатить его. В противном случае транспорт не сможет пересечь российскую границу. Исключением станут те взыскания, срок исполнения которых истек по закону.

Ранее юристы предупредили российских водителей о «летних» штрафах в размере 500 тыс. рублей.