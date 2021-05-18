На юго-востоке Москвы 17-летний автомобилист сбил пешеходов на тротуаре

На юго-востоке Москвы 17-летний водитель выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов, сообщает ТАСС.

По данным столичного главка МВД России авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 32,1. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь уточнил, что за рулем находился несовершеннолетний без водительских прав.

«Водителем оказался 17-летний студент одного из колледжей. Он ездил на автомобиле без водительского удостоверения», — рассказал собеседник агентства.

В МВД заявили, что четверо пешеходов получили незначительные травмы. При этом в Telegram-канале Life Shot сообщается о шести пострадавших. Предварительно, это студенты МФЮА в возрасте от 16 до 20 лет.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Красноярском машина протаранила мотоцикл с тремя подростками. Пострадавшие были госпитализированы.