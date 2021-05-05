«Яндекс» и власти Подмосковья сделают такси для ветеранов ВОВ бесплатным с 7 по 9 мая

Бесплатное такси для ветеранов — именно такой подарок участникам Великой Отечественной войны из Подмосковья сделали правительство региона и «Яндекс», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 5 мая.

Так, с 7 по 9 мая ветераны и инвалиды #ВОВ, зарегистрированные в МО, смогут свободно ездить на такси по всей области и Москве — в медучреждения, органы соцзащиты, на дачу или с другими целями.

При этом можно отправиться с сопровождающими или родственниками. Число поездок не ограничено, но общий лимит за 3 дня не должен превышать 1,5 тыс. руб.

Для заказа бесплатного такси участнику войны или его представителю нужно обратиться в колл-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6, назвать фамилию, имя, отчество и год рождения.

Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Московской области.

После оформления заказа на мобильный телефон придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом авто. Заказать такси можно с 4 мая.

Более подробно — на mtdi.mosreg.ru.