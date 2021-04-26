В Москве автомобиль въехал в подземный переход

Автомобиль въехал в подземный пешеходный переход на юге Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале.

«Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход», – указано в сообщении.

Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 58А, с.1. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал один человек, другие подробности на данный момент не приводятся.

На опубликованных дептрансом кадрах видно, что автомобиль застрял в переходе почти вертикально, его передняя часть упирается в лестницу для пешеходов.

В январе текущего года в одном из московских подземных переходов произошло обрушение потолка. Инцидент произошел возле станции метро «Комсомольская», никто не пострадал. В диспетчерской ГБУ «Гормост» рассказали, что причиной обрушения могло стать попадание грунтовых вод и, как следствие, разрушение металлических опор.