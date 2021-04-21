Путин поручил достроить трассу Москва – Екатеринбург за три года

Президент России Владимир Путин получил продлить федеральную трассу «Москва – Казань» до Екатеринбурга за три года. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.

«Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали «Москва - Казань», и более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года», – заявил российский лидер.

По словам Путина, после завершения строительства этой трассы к 2024 году в России будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть страны от Балтики до Урала.

Ранее сообщалось, что строительство «нулевого» участка платной автодороги Москва — Казань обойдется бюджету в 80 млрд рублей.