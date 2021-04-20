Пробки в Москве достигли 10 баллов
Ольга Якушева
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Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса »Яндекс. Пробки».
Согласно прогнозу сервиса, через час плотность пробок снизится до 8 баллов.
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности на центральных набережных, также стоит Бульварное кольцо в обе стороны.
Дорожная ситуация осложнена погодными условиями. Днем во вторник в Москве начался дождь, местами с мокрым снегом.
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