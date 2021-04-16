Таксисты и таксопарки заработали 300 млрд рублей на заказах «Яндекс.Такси» в 2020 году

В 2020 году выручка водителей, работающих с платформой, составила почти 300 млрд рублей, что превышает выручку годом ранее, когда партнеры сервиса заработали 260 млрд рублей, сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси».

Показатели по итогам 2020 года раскрываются впервые.

«Яндекс.Такси» продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) ниже 10%, что существенно ниже, чем у мировых конкурентов. При этом сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений и намерен и дальше продолжать эту практику.

В «Яндекс.Такси» полагают, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. «На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий — распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике», — отметили в пресс-службе.

В «Яндекс.Такси» также напомнили, что оказывают финансовую помощь водителям, если они заболевают коронавирусом или попадают на карантин после контактов с заболевшими. Так, с марта 2020 года в «Яндекс.Такси» за помощью обратилось и получили ее более 4 тысячи водителей.

«С начала пандемии «Яндекс.Такси» также выделяет деньги на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты, а также занимается организацией пунктов дезинфекции автомобилей», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо России аналогичные программы поддержки партнеров действуют также в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.