Названы основные ошибки при сдаче экзамена на права

В Министерстве внутренних дел России назвали четыре самые части ошибки россиян при сдаче экзамена на права по новым правилам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, самым распространенным ошибками стали создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований разметки, а также неиспользование поворотника и неуверенное пользование органами управления транспортного средства.

Кроме того, распространенными остаются ошибки при параллельной парковке и заезде в бокс.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, экзамен больше не включает этап площадки для легковушек и грузовиков, автобусов и составов транспортных средств. Элементы «площадки» были включены в «городскую» часть экзамена. Изменения были также внесены в систему начисления штрафных баллов. При этом у кандидатов появилась возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена.