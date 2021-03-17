Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом рейса «Москва — Пенза» в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

В больнице рассказали о поступлении 19 пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе М-5.

Согласно представленным данным, трое из них были госпитализированы, среди которых двое — в реанимации.

При этом, по данным экстренных служб, в ДТП пострадали 17 человек.

Ранее под Рязанью 18 человек пострадали после опрокидывания автобуса.