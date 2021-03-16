Госдума приняла законопроект о «гаражной амнистии» во втором чтении

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о «гаражной амнистии», сообщается на сайте Государственной думы РФ.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», — заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нововведение коснется владельцев, чьи гаражи были построены до 30 декабря 2004 года, когда был введен Градостроительный кодекс. В первую очередь, речь идет о гаражах, построенных в советское время. «Гаражной амнистией» смогут воспользоваться и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

Володин подчеркнул, что граждане, которые пользуются гаражами «на птичьих правах», смогут стать их полноценными собственниками. Они также получат право продажи и передачи имущества по наследству.

Ранее сообщалось, что законопроект об упрощенном порядке оформления прав россиян на гаражи могут ввести с 1 сентября 2021 года.