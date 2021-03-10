Девять автомобилей столкнулись на МКАД

ДТП с участием девяти автомобилей произошло на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По информации Дептранса, девять легковых автомобилей столкнулись перед поворотом на улицу Свободы. «Занято три полосы из пяти», — сказано в сообщении.

Как отмечается, движение затруднено на 4 км.

В пресс-службе столичного ГУМВД рассказали РИА «Новости», что в результате инцидента никто не пострадал.